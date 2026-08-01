IMD का रेड अलर्ट, डूबी सड़कें, बाकी परीक्षाएं टलीं; मगर घुटनों तक पानी में SBI का इम्तिहान देने पहुंचे हजारों छात्र
भारी बारिश और रेड अलर्ट के बावजूद अहमदाबाद में SBI की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिससे जलभराव के बीच हजारों छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
1 अगस्त 2026 शनिवार का दिन हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए खास दिन रहा। एक तरफ मौसम विभाग (IMD) की तरफ से जारी किया गया खौफनाक रेड अलर्ट, आसमान से लगातार बरसती आफत और पानी में पूरी तरह से डूबी हुई सड़कें, वहीं दूसरी तरफ अपना भविष्य संवारने के लिए घुटनों तक गंदे पानी में से होकर नौजवान गुजर रहे थे। मौका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की भर्ती परीक्षा का। हैरानी की बात यह है कि इसी खराब मौसम और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) और राज्य परीक्षा बोर्ड (SEB) ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी परीक्षाएं टाल दीं। लेकिन, SBI ने अपने तय शेड्युल में कोई बदलाव नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हजारों उम्मीदवारों को अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ा।
अहमदाबाद में कुदरत का कहर
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दिनों से गुजरात के कई हिस्सों, खासकर अहमदाबाद में भारी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार की दोपहर और देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों ने उफनती नदियों का रूप ले लिया और शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से हांफता हुआ नजर आया। ऐसे हालात में जब आम लोगों को घरों में महफूज रहने की हिदायत दी जा रही थी, तब हजारों उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को पॉलीथिन में लपेटे, भीगते और कांपते हुए अपने-अपने सेंटर की तरफ भाग रहे थे।
बोपल इलाके में छात्रों की भारी दुश्वारियां
अहमदाबाद के बोपल इलाके के एक परीक्षा केंद्र के बाहर का नजारा तो और भी डराने वाला था। यहां परीक्षा देने आए उम्मीदवारों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सेंटर के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई स्कूल या कॉलेज नहीं, बल्कि पानी के बीच बसा कोई टापू हो। कई छात्रों को तो अपने जूते हाथ में लेकर, घुटनों तक भरे गंदे और बदबूदार पानी से गुजरकर अंदर जाना पड़ा। जरा सोचिए, जिस छात्र को शांत दिमाग से पेपर देना चाहिए, वो सेंटर तक पहुंचने की टेंशन में ही आधा थका हुआ और परेशान था।
एक दिव्यांग उम्मीदवार की मायूसी जो रुला देगी
इस पूरी भागदौड़ में सबसे ज्यादा तकलीफदेह और दिल दुखाने वाला मामला एक दिव्यांग छात्र का रहा। जगह-जगह जलभराव और सड़कों पर लगे भयंकर जाम के चलते वह बेचारा अपने परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंच सका। लाख मिन्नतों के बावजूद उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और उसकी महीनों की मेहनत पर एक पल में पानी फिर गया।
कैब नदारद
बारिश के इस मौसम में घर से बाहर निकलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिन छात्रों ने ओला, उबर जैसी ऐप-बेस्ड टैक्सियों के भरोसे अपना सफर शुरू किया था, उन्हें भारी निराशा हाथ लगी। घंटों तक बुकिंग ही नहीं हो रही थी। जो ड्राइवर मान भी रहे थे, वो मुंहमांगा किराया वसूल रहे थे। ऑटो वाले भी पानी से भरी सड़कों पर जाने को राजी नहीं थे। एग्जाम खत्म होने के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। थके-हारे छात्रों को अपने घर लौटने के लिए घंटों तक सड़कों पर खड़े होकर किसी सवारी का इंतजार करना पड़ा। हर एक उम्मीदवार जो इस परीक्षा में बैठने जा रहा था, उसने इसके लिए कई महीनों तक दिन-रात एक किया था। रात-रात भर जागकर मॉक टेस्ट देना, सिलेबस रटना और अपनी नौकरी के सपने बुनना। कई छात्र तो दूसरे शहरों से बसों और ट्रेनों में धक्के खाकर अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बिगड़ते हालात को देखते हुए परीक्षा कैंसल होने का मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें मजबूरी में इस तूफानी मौसम में बाहर निकलना ही पड़ा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव