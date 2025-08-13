SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई क्लर्क भर्ती की वेटिंग लिस्ट sbi.co.in पर जारी, Direct Link

SBI Clerk Waiting List 2025: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती को लेकर उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी की है। अभ्यर्थी sbi.co.in पर विजिट करके लिस्ट चेक कर सकते हैं।

SBI Clerk Waiting List 2025: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती को लेकर उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी की है। एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करके लिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे पहले एसबीआई ने 11 जून 2025 को एसबीआई कलारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 14,191 पदों के लिए जारी किया था।

SBI Clerk Waiting List 2025 Direct Link कुछ भर्तियों के 50 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। प्रत्येक तिमाही में चयनित उम्मीदवारों के ज्वॉइन न करने या इस्तीफा देने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से क्लर्क मेंस परीक्षा का आयोजन 10 और 12 अप्रैल 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 190 प्रश्न पूछे गए थे जिनका कुल अंक 200 है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया था। परीक्षा में किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22,27,28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को किया गया था। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 28 मार्च 2025 को जारी किया गया था।

SBI Clerk Vacancy: एसबीआई क्लर्क भर्ती की जानकारी- 1. जनरल कैटेगरी- 5870 पद

2. ईडब्ल्यूएस- 1361 पद

3. ओबीसी- 3001 पद

4. अनुसूचित जाति- 2118 पद

5. अनुसूचित जनजाति- 1385 पद

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CANDIDATES PROVISIONALLY SELECTED IN FIRST WAIT LIST ANNOUNCED) लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको SBI Clerk Main Waiting List 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप वेटिंग लिस्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।