SBI Clerk Vacancy : 6589 एसबीआई क्लर्क भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, प्रीलिम्स कब, 20 बड़ी बातें

SBI Clerk Vacancy 2025 : एसबीआई में क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) की 6589 वैकेंसी के लिए आवेदन करने की आज 26 अगस्त अंतिम तिथि है। ग्रेजुएट युवा sbi.co.in या bank.sbi/web/careers/current-openings पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Tue, 26 Aug 2025 05:57 AM

SBI Clerk Vacancy 2025 : देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई ) की ओर से क्लेरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के 6589 पदों पर निकाली गई भर्ती के आवेदन की आज 26 अंतिम तिथि है। जिन भी इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन sbi.co.in या bank.sbi/web/careers/current-openings या ibpsonline.ibps.in/sbijajul25/index.php पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई की कुल 6589 रिक्तियों में 5180 रेगुलर वैकेंसी हैं। शेष 1409 पद बैकलॉग के हैं। रेगुलर वैकेंसी के रिक्त पदों में 2255 अनारक्षित हैं। 788 एससी, 450 एसटी, 1179 ओबीसी और 508 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन 5180 पदों के अलावा 1409 पद बैकलॉग (एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, एक्सएस) के भी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एसबीआई क्लर्क टियर-1 एग्जाम सितंबर 2025 में मेन एग्जाम नवंबर 2025 में होगा।

रेगुलर वैकेंसी में मध्य प्रदेश के लिए 100, छत्तीसगढ़ के लिए 220, दिल्ली के लिए 169, जम्मू कश्मीर के लिए 29, हिमाचल के लिए 68, पंजाब के लिए 178, राजस्थान के लिए 260, उत्तर प्रदेश के लिए 514, उत्तराखंड के लिए 127, बिहार के लिए 260, गुजरात के लिए 220, झारखंड के लिए 130 वैकेंसी हैं। केरल में 247, लक्षद्वीप में 03, त्रिपुरा में 22, महाराष्ट्र में 474, गोवा में 14, लद्दाख में 37, कर्नाटक में 270, आंध्र में 310, तेलंगाना में 250 पद हैं।

यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी 20 खास बातें 1. कहां कितनी वैकेंसी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस भी राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपको वहां की स्थानीय भाषा (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) का अच्छा ज्ञान हो।

एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स 2025- रेगुलर वैकेंसी राज्य कुल पद, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस गुजरात 220 91 15 33 59 22

आंध्र प्रदेश 310 126 49 21 83 31

कर्नाटक 270 110 43 18 72 27

मध्य प्रदेश 100 40 15 20 15 10

छत्तीसगढ़ 220 89 26 70 13 22

ओडिशा 190 78 30 41 22 19

हरियाणा 138 64 25 -- 36 13

जम्मू कश्मीर 29 15 2 3 7 2

हिमाचल प्रदेश 68 30 17 2 13 6

लद्दाख 37 19 2 4 9 3

पंजाब 178 73 51 -- 37 17

तमिलनाडु 380 165 72 3 102 38

तेलंगाना 250 101 40 17 67 25

राजस्थान 260 105 44 33 52 26

प बंगाल 270 109 62 13 59 27

ए और एन द्वीप समूह 30 17 -- 2 8 3

सिक्किम 20 9 01 4 4 2

उत्तर प्रदेश 514 213 107 5 138 51

महाराष्ट्र 476 213 47 42 127 47

गोवा 14 10 -- 1 2 1

दिल्ली 169 71 25 12 45 16

उत्तराखंड 127 74 22 3 16 12

अरूणाचल प्रदेश 20 9 -- 9 -- 2

असम 145 65 10 17 39 14

मणिपुर 16 8--5 2 1

मेघालय 32 14 -- 14 1 3

मिजोरम 13 7--5--1

नागालैंड 22 11 -- 9 -- 2

त्रिपुरा 22 11 03 6 -- 2

बिहार 260 121 41 2 70 26

झारखंड 130 54 15 33 15 13

केरल 247 131 24 2 66 24

लक्षद्वीप 03 02 -- 1 -- --

कुल 5180 2255 788 450 1179 508

2. योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि डिग्री 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले पहले प्राप्त कर ली गई हो।

3. आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष। उम्मीदवारों की जन्म 2 अप्रैल 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2005 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। एससी व एसटी वर्ग को आयु में पांच वर्ष और ओबीसी की तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

5. वेतन - 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-

57400-4400/1-61800-2680/1-64480 । प्रारंभिक बेसिक वेतन रु.26730/- है ।

मुंबई जैसे महानगरों में क्लैरिकल कैडर के कर्मचारी का कुल प्रारंभिक वेतन लगभग 46,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें महंगाई भत्ता, वर्तमान दर पर अन्य भत्ते और नवनियुक्त स्नातक कनिष्ठ सहयोगियों के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि शामिल हैं। भत्ते तैनाती के स्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

6. चयन प्रक्रिया - सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उन उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा जिन्होंने अपने चुने हुए राज्य की लोकल लेंग्वेज 10वीं या 12वीं स्तर पर नहीं पढ़ी है। आवेदन भरने के समय जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा, उसी की लोकल लेंग्वेज टेस्ट होगा।

7. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न यह परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से सम्बन्धित कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होगी। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए 35, 35 अंक होंगे। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। हर सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग है।

8. मेन्स एग्जाम पैटर्न एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट की होगी। इसमें कुल 190 प्रश्न आएंगे। 200 अंकों की परीक्षा होगी। सामान्य/वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व रीजनिंग और कंप्यूटर योग्यता के विषय शामिल होंगे।

9. किन्हें देना होगा लोकल लेंग्वेज टेस्ट मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उन उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा जिन्होंने अपने चुने हुए राज्य की लोकल लेंग्वेज 10वीं या 12वीं स्तर पर नहीं पढ़ी है।

10. नेगेटिव मार्किंग प्रारंभिक और मेन्स दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

11. आवेदन फीस सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी - 750 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग - कोई फीस नहीं

फीस का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

12. महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 6 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 26 अगस्त 2025

आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि - 26 अगस्त 2025

फीस भुगतान की अंतिम तिथि - 26 अगस्त 2025

आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि - 10 सितंबर 2025

एसबीआई क्लर्क टियर-1 एग्जाम- सितंबर 2025

मेन एग्जाम- नवंबर 2

13. किस राज्य की क्या है लोकल लेंग्वेज राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भाषा

1 अंडमान और निकोबार अंग्रेज़ी, हिंदी

2 आंध्र प्रदेश अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु, उर्दू

3 अरुणाचल प्रदेश अंग्रेज़ी, हिंदी

4 असम अंग्रेज़ी, हिंदी, असमिया, बंगाली

5 बिहार अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू

6 छत्तीसगढ़ अंग्रेज़ी, हिंदी

7 दिल्ली अंग्रेज़ी, हिंदी

8 गोवा अंग्रेज़ी, हिंदी, कोंकणी

9 गुजरात अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती

10 हरियाणा अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी

11 हिमाचल प्रदेश अंग्रेज़ी, हिंदी

12 जम्मू और कश्मीर अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू

13 झारखंड अंग्रेज़ी, हिंदी

14 कर्नाटक अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़

15 केरल अंग्रेज़ी, हिंदी, मलयालम

16 लद्दाख अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू

17 लक्षद्वीप अंग्रेज़ी, हिंदी, मलयालम

18 मध्य प्रदेश अंग्रेज़ी, हिंदी

19 महाराष्ट्र अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी

20 मणिपुर अंग्रेज़ी, हिंदी, मणिपुरी

21 मेघालय अंग्रेज़ी, हिंदी

22 मिज़ोरम अंग्रेज़ी, हिंदी

23 नागालैंड अंग्रेज़ी, हिंदी

24 ओडिशा अंग्रेज़ी, हिंदी, उड़िया

25 पंजाब अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी

26 राजस्थान अंग्रेज़ी, हिंदी

27 सिक्किम अंग्रेज़ी, हिंदी

28 तमिलनाडु अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल

29 तेलंगाना अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु, उर्दू

30 त्रिपुरा अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली

31 उत्तर प्रदेश अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू

32 उत्तराखंड अंग्रेज़ी, हिंदी

33 पश्चिम बंगाल अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली

14. फाइनल मेरिट कैसे बनेगी प्रारंभिक परीक्षा (चरण-I) में प्राप्त अंकों को चयन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और केवल मुख्य परीक्षा (चरण-II) में प्राप्त कुल अंकों को ही अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए माना जाएगा। चयन परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

- चुनी गई स्थानीय भाषा की परीक्षा को क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा।

15. फोन नंबर और संपर्क फॉर्म भरने, शुल्क के भुगतान या प्रवेश/कॉल लेटर प्राप्त करने में किसी भी समस्या के मामले में, टेलीफोन नंबर 022-22820427 (केवल बैंक कार्यदिवसों में सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच) पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या http://cgrs.ibps.in पर अपना प्रश्न दर्ज करा सकते हैं।

16. चयन के बाद 6 माह का प्रोबेशन पीरियड रहेगा।

17. प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले वेबसाइट sbi.co.in/web/careers/current-openings से अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करके अपना कॉल लेटर (एडमिट कार्ड)

डाउनलोड करना होगा।

18. मेन्स परीक्षा के समय उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा का कॉल लेटर (पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा का कॉल लेटर भी लाना होगा। ये दस्तावेज अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ मुख्य परीक्षा के दौरान जमा करने होंगे।

19. फोटो के नियम कलर पासपोर्ट साइज फोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) हो, जिसका साइज 20 केबी–50 केबी हो। डाइमेंशन 200 x 230 पिक्सल हो। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई फोटो का आकार 50 केबी से अधिक न हो। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की गई तस्वीर की लगभग 8 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें। फोटो का बैकग्राउंट हल्के रंग का या सफेद हो।

हस्ताक्षर

सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे।

- डाइमेंशन 140 x 60 पिक्सेल

- फाइल का आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए

- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई फोटो का आकार 20 केबी से अधिक न हो।

- हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले होने चाहिए।

बाएं अंगूठे का निशान

- सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।

- फाइल प्रकार: jpg / jpeg

- डाइमेंश : 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सेल - 3 सेमी x 3 सेमी (चौड़ाई x ऊंचाई)।

- फाइल का आकार: 20 केबी – 50 केबी

हाथ से लिखा घोषणा पत्र (डिक्लेयरेशन)

सफेद कागज पर अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से काली स्याही से डिक्लेयरेशन लिखनी होगी।

- फाइल jpg / jpeg में हो।

- डाइमेंशन: 800 x 400 पिक्सेल, 10 सेमी x 5 सेमी (चौड़ाई x ऊंचाई)

- फाइल आकार: 50 केबी- 100 केबी