एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 sbi.bank.in पर जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक
एसबीआई की ओर से क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। sbi.bank.in पर अपना रोल नंबर चेक करें, सफल छात्र 26-27 नवंबर को मेंस देंगे।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए आखिरकार वह घड़ी आ गई है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था।स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना क्वालीफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं । रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
रिजल्ट डाउनलोड लिंक-
7,680 नियमित पदों के लिए हुई थी परीक्षा
एसबीआई क्लर्क की यह प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर एसोसिएट के कुल 7,680 नियमित पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, वे भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 और 27 नवंबर 2026 को निर्धारित किया गया है।
मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 तक अपना डमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बिना इंटरव्यू के मिलेगी सरकारी बैंक में नौकरी
एसबीआई क्लर्क भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है।
पहला चरण (प्रीलिम्स परीक्षा): 100 अंकों और 60 मिनट की यह ऑनलाइन परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की है।
दूसरा चरण (मुख्य परीक्षा): 200 अंकों और 2 घंटे 40 मिनट की इस ऑनलाइन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
तीसरा चरण (स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा): चुनी गई स्थानीय भाषा का ज्ञान परखा जाता है। हालांकि, जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं या 12वीं में वह भाषा पढ़ी है और उनके पास प्रमाणपत्र है, उन्हें इस टेस्ट से छूट मिलती है।
चौथा चरण (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन): नियुक्ति से पहले सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है।
ऐसे डाउनलोड करें SBI Clerk Prelims Result 2026
रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाएं और 'Current Openings' पर क्लिक करें।
3. यहां जूनियर एसोसिएट भर्ती नोटिफिकेशन खोजें और SBI Clerk Prelims Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF खुल जाएगी, जिसमें Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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