एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 का इंतजार, sbi.bank.in पर स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। SBI जल्द ही sbi.bank.in पर क्लर्क प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। सफल उम्मीदवार 26-27 नवंबर को मेंस परीक्षा देंगे।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एसबीआई द्वारा जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि बैंक ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख या समय का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट घोषित होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना क्वालीफाइंग स्टेटस चेक कर सकेंगे।
7,680 नियमित पदों के लिए हुई थी परीक्षा
एसबीआई क्लर्क की यह प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर एसोसिएट के कुल 7,680 नियमित पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, वे भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 और 27 नवंबर 2026 को निर्धारित किया गया है।
परीक्षा पैटर्न, पासिंग मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग के नियम
एसबीआई के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा कुल 100 अंकों की थी, जिसमें तीन मुख्य सेक्शन शामिल थे।
अंग्रेजी भाषा: 30 अंक
संख्यात्मक योग्यता : 35 अंक
रीजनिंग एबिलिटी: 35 अंक
प्रत्येक सेक्शन को हल करने के लिए 20 मिनट का अलग समय निर्धारित था। खास बात यह है कि एसबीआई ने प्रीलिम्स परीक्षा में किसी भी सेक्शन या कुल अंकों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय नहीं किए हैं। इसके बजाय, बैंक प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के लगभग 10 गुना उम्मीदवारों को उनके कुल प्राप्तांकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा।
गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई (1/4) हिस्सा काटा जाएगा, जबकि अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इस परीक्षा में कोई अलग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू नहीं किया गया है।
अंतिम चयन कैसे होगा?
उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रीलिम्स परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उसके बाद होने वाले स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) के आधार पर किया जाएगा।
ऐसे डाउनलोड करें SBI Clerk Prelims Result 2026
रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाएं और 'Current Openings' पर क्लिक करें।
3. यहां जूनियर एसोसिएट भर्ती नोटिफिकेशन खोजें और SBI Clerk Prelims Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF खुल जाएगी, जिसमें Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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