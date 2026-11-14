SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट, 9766 पदों के लिए ऐसे देखें रिजल्ट; 26 नवंबर को मेन्स की परीक्षा
SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 आज sbi.bank.in पर आने की उम्मीद है। इसकी मेन्स की परीक्षा 26 नवंबर को निर्धारित है।
बैंक की कुर्सी का सपना आंखों में लिए लाखों उम्मीदवार आज सुबह से मोबाइल और लैपटॉप के सामने डटे हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है। क्या मेरा नाम अगले पड़ाव में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI आज 14 नवंबर 2026 को जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) पद की प्रीलिम्स परीक्षा का नतीजा जारी कर सकता है। रिपोर्ट लिखे जाने तक रिजल्ट का लिंक चालू नहीं हुआ था। बैंक की तरफ से जल्द ही इसे एक्टिव किए जाने की उम्मीद है। उम्मीदवार अपना क्वालिफाइंग स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर देख सकेंगे।
कितने पदों पर होगी भर्ती
प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को हुई थी। इस भर्ती अभियान में कुल 9,766 पद भरे जाने हैं। इनमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं। चयन तीन चरणों में होगा। पहला चरण प्रीलिम्स है। दूसरा मेन्स परीक्षा। तीसरा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT जहां इसकी जरूरत होगी।
स्कोरकार्ड भी साथ में
उम्मीद है कि नतीजे के साथ ही स्कोरकार्ड भी जारी हो जाएगा। इसे खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर चाहिए होगा। साथ में पासवर्ड या जन्मतिथि भी डालनी होगी। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर दिखेगा। परीक्षा का नाम सेक्शन के हिसाब से अंक और कुल अंक भी होंगे। क्वालिफाई हुए या नहीं यह भी वहीं लिखा मिलेगा। कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत SBI के संबंधित अधिकारियों को बताएं।
ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
- सबसे पहले sbi.bank.in पर जाएं
- होमपेज पर करियर सेक्शन खोलें
- SBI क्लर्क भर्ती 2026 का रिजल्ट लिंक ढूंढें
- प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें
- रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि भरें
- सबमिट करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें
सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। रिजल्ट आते ही भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में वेबसाइट धीमी चल सकती है। घबराएं नहीं। कुछ मिनट बाद दोबारा कोशिश करें।
कटऑफ का क्या होगा
कटऑफ नतीजे के साथ या उसके थोड़ी देर बाद आने की उम्मीद है। यह कैटेगरी के हिसाब से अलग होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अंक तय होंगे। राज्य के हिसाब से भी फर्क दिखेगा। पेपर कितना मुश्किल था और उम्मीदवारों ने कैसा प्रदर्शन किया इसका असर भी कटऑफ पर पड़ेगा। यही वह न्यूनतम अंक है जो अगले चरण का टिकट दिलाएगा।
मेन्स में होगी असली परीक्षा
एक बात साफ समझ लें। प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मेरिट मेन्स के प्रदर्शन से बनेगी। उसके बाद भाषा परीक्षा और दस्तावेजों की जांच होगी।
अब असली इम्तिहान
मेन्स परीक्षा 26 नवंबर 2026 को होनी है। यानी तैयारी के लिए वक्त बहुत कम बचा है। पेपर में 190 सवाल आएंगे और कुल अंक 200 हैं।
- जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस: 50 सवाल और 50 अंक
- जनरल इंग्लिश: 40 सवाल और 40 अंक
- क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 50 सवाल और 50 अंक
- रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड: 50 सवाल और 60 अंक
क्या करें क्वालिफाई होने वाले
रिजल्ट देखने के बाद स्कोरकार्ड सेव कर लें। सेक्शन वाले अंक ध्यान से परखें और अपना स्टेटस जांच लें। फिर बिना देर किए मेन्स की तैयारी में जुट जाएं। जरूरी टॉपिक दोहराएं। रोज मॉक टेस्ट दें। पिछले सालों के पेपर हल करें। समय का प्रबंधन साधें। यही रणनीति काम आएगी। लॉगिन की जानकारी हमेशा तैयार रखें। एडमिट कार्ड और मेन्स के शेड्यूल की खबर के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। भाषा परीक्षा की अपडेट भी वहीं मिलेगी। रिजल्ट किसी भी पल आ सकता है। इसलिए भरोसेमंद जानकारी सिर्फ sbi.bank.in से ही लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव