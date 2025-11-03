SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

संक्षेप: SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई जल्द ही क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा में शामिलअभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी करेगा।

Mon, 3 Nov 2025 02:58 PM

SBI Clerk Prelims Result 2025 Sarkari Result: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर सकता है। जो अभ्यर्थी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें अब रिजल्ट का इंतजार है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी करेगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को किया गया था। इस साल क्लर्क पदों की कुल 6589 पदों के लिए यह परीक्षा ली जा रही है। इनमें एसबीआई क्लर्क रेगुलर के 5180 पद और एसबीआई क्लर्क बैकलॉग के 1409 पद शामिल हैं।

SBI Clerk Vacancy: एसबीआई क्लर्क भर्ती की जानकारी- 1. जनरल कैटेगरी- 2225 पद

2. ईडब्ल्यूएस- 508 पद

3. ओबीसी- 1179 पद

4. अनुसूचित जाति- 788 पद

5. अनुसूचित जनजाति- 450 पद

चयन प्रक्रिया - सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा। आवेदन भरने के समय जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा, उसी की लोकल लेंग्वेज टेस्ट होगा।

SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको SBI Clerk Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

6. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

7. इसके बाद आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

8. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना न भूलें।