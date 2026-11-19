यूपी की SBI क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ 86 के पार, देखें राज्यवार कटऑफ, मेन्स एडमिट कार्ड जारी
SBI Clerk Prelims cutoff : एसबीआई क्लर्क प्री रिजल्ट में यूपी की कटऑफ काफी हाई रही है। जनरल वर्ग की कटऑफ 86.75 तक पहुंच गई है।
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर मेन्स एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर एसोसिएट क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 और 27 नवंबर 2026 को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य और वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 190 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की कटौती भी की जाएगी। इस भर्ती से जूनियर एसोसिएट के कुल 9124 पदों को भरा जाना है।
SBI Clerk Prelims Cut off : एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ
उत्तर प्रदेश की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ:
जनरल 86.75, ईडब्ल्यूएस 86.75, ओबीसी 85.75, एसटी 71.50
मध्य प्रदेश की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 83
राजस्थान की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 85.50, ईडब्ल्यूएस 85.50, ओबीसी 85.50, एससी 78.75, एसटी 67.25
महाराष्ट्र की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 44
अरुणाचल प्रदेश की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 80
छत्तीसगढ़ की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 79.50, ईडब्ल्यूएस 79.50, ओबीसी 79.50, एससी 67, एसटी 63.25
गुजरात की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 73.25, ईडब्ल्यूएस 73.25, ओबीसी 73.25, एससी 73.25, एसटी 58.50
कर्नाटक की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 52.25, ईडब्ल्यूएस 52.25, ओबीसी 52.25, एससी 52.25, एसटी 52.25
ओडिशा की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 44, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 44, एससी 38, एसटी 29.50
सिक्किम की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 77.50, ईडब्ल्यूएस 77.50, ओबीसी 77.50, एससी 72.50, एसटी 56
तेलंगाना की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 72
त्रिपुरा की एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कटऑफ: जनरल 77, ईडब्ल्यूएस 57.75, ओबीसी 77, एससी 73, एसटी 62
मुख्य परीक्षा का पैटर्न
प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थी 200 अंकों की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें कुल 190 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा। इसमें जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के प्रश्न शामिल होंगे।
नेगेटिव मार्किंग: दोनों परीक्षाओं में गलत उत्तर देने पर 1/4 (0.25) अंक की कटौती की जाएगी।
लोकल लैंग्वेज टेस्ट (LPT): प्रोविजनल रूप से चुने गए ऐसे अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा परीक्षा देनी होगी, जिन्होंने 10वीं या 12वीं में वह भाषा नहीं पढ़ी है।
कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in विजिट करें।
वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक कर लें।
अब लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करें।
लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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