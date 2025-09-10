SBI Clerk Prelims Admit Card candidates are waiting SBI Clerk admit Card on sbi.co.in SBI Clerk: SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार, Career Hindi News - Hindustan
SBI Clerk: SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड वेबसाइट sbi.co.in और sbi.co.in/web/careers/Current-openings से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 02:15 PM
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 का स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in और sbi.co.in/web/careers/Current-openings से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अभी तक एडमिट कार्ड जारी करने की किसी तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट पर "कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा" ऐसा मैसेज लिखा आ रहा है, इसलिए अभी एडमिट कार्ड के लिए उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि परीक्षा से दो तीन दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त से शुरू हुए थे और 28 अगस्त, 2025 तक आवेदन किए गए थे।

कितने हैं पद और कब होगा एग्जाम

भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क भर्ती परीक्षा 20 सितंबर से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम 20, 21 और 27 सितंबर को आयोजित होगा। इस साल क्लर्क पदों की कुल 6589 पदों के लिए यह परीक्षा ली जा रही है। इनमें एसबीआई क्लर्क रेगुलर के 5180 पद और एसबीआई क्लर्क बैकलॉग के 1409 पद शामिल हैं।

क्लर्क भर्ती परीक्षा पैटर्न

आपको बता दें कि एसबीआई की क्लर्क भर्ती परीक्षा में गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर गलत जवाब के लिए हर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई भाग काटा जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे. जो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और 1 घंटे की होगी। कुल 100 सवाल पेपर में होंगे, इनमें से 30 अंग्रेजी में, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी में और 25 रीजनिंग में होंगे।

