SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 to be out at sbi.co.in how to download admit card when release SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 sbi.co.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 to be out at sbi.co.in how to download admit card when release

SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 sbi.co.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 12:32 PM
share Share
Follow Us on
SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 sbi.co.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

SBI Clerk 2025 Admit Cards: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं वे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाला लॉग इन करना होगा।

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Direct Link

एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस साल क्लर्क पदों की कुल 6589 पदों के लिए यह परीक्षा ली जा रही है। इनमें एसबीआई क्लर्क रेगुलर के 5180 पद और एसबीआई क्लर्क बैकलॉग के 1409 पद शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया -

सबसे पहले ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा। आवेदन भरने के समय जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा, उसी की लोकल लेंग्वेज टेस्ट होगा।

प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न-

यह परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता और तार्किक क्षमता से सम्बन्धित कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए 35, 35 अंक होंगे। पूरी परीक्षा के लिए एक घंटा और एक सेक्शन के सवाल करीब 20 मिनट में अभ्यार्थी को हल करने होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

SBI Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।