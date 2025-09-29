sbi clerk prelims 2025 result date cut off analysis scorecard download unofficial answer key latest update SBI Clerk Prelims 2025: जानिए कितना रहेगा सेफ स्कोर, क्या कहतें बीते साल के आंकड़े? देखें कैटेगरीवाइज कट ऑफ, Career Hindi News - Hindustan
SBI Clerk Prelims 2025: जानिए कितना रहेगा सेफ स्कोर, क्या कहतें बीते साल के आंकड़े? देखें कैटेगरीवाइज कट ऑफ

SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 परीक्षा खत्म हो चुकी है। आइए जानते हैं बीते साल के विश्लेषण के आधार पर इस बार जनरल, OBC और SC/ST उम्मीदवारों के लिए संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:05 PM
SBI Clerk Prelims 2025: जानिए कितना रहेगा सेफ स्कोर, क्या कहतें बीते साल के आंकड़े? देखें कैटेगरीवाइज कट ऑफ

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए अब इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने वाली हैं। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी। चूंकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब सभी की निगाहें दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर टिकी हैं, पहला कट ऑफ क्या रहेगा? और दूसरा परिणाम कब घोषित होगा?

उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को मध्यम रूप से कठिन (moderately difficult) बताया है, और इसी आधार पर अलग-अलग कैटेगरी के लिए संभावित कट ऑफ का विश्लेषण किया है।

कैटेगरीसंभावित कट ऑफ (2025)
जनरल 69 – 73
ओबीसी 68 – 70
एसटी 55 – 58
एससी 59 – 61
ईडब्ल्यूएस70 – 72

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े केवल एक अनुमान हैं। अंतिम कट ऑफ अंकों की घोषणा आधिकारिक तौर पर SBI द्वारा की जाएगी।

कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कट ऑफ कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है, और SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के कट ऑफ को भी कई चीज़ें प्रभावित करेंगी:

1. परीक्षा का कठिनाई स्तर : अगर पेपर का कठिनाई स्तर आसान होता है, तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं, जबकि कठिन पेपर कट ऑफ मार्क्स को कम कर देता है।

2. उम्मीदवारों का प्रदर्शन : कट ऑफ मार्क्स उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन पर भी निर्भर करते हैं। यदि उम्मीदवारों का प्रदर्शन मजबूत होता है, तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं।

3. नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ मार्क्स : चूंकि यह परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी और हर शिफ्ट की कठिनाई अलग अलग थी, इसलिए परीक्षा में संतुलन बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से कट ऑफ मार्क्स को समायोजित किया जाता है।

4. आवेदकों की संख्या : जितने ज़्यादा आवेदक होते हैं, परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि उम्मीदवारों की भागीदारी कम होती है, तो कट ऑफ मार्क्स कम हो जाते हैं।

SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट और स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड

SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2. वहां 'SBI Clerk Prelims scorecard PDF link' पर क्लिक करें।

3. लॉगिन करने के लिए, अपना एप्लिकेशन नंबर (application number) और जन्मतिथि (date of birth) जैसे आवश्यक क्रेडेंशियल का उपयोग करें।

4. SBI क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. स्कोरकार्ड PDF को सेव करें और उसका प्रिंट आउट (hard copy) जरूर ले लें।

परिणाम की प्रतीक्षा के दौरान, उम्मीदवार अनौपचारिक उत्तर कुंजी (unofficial answer key) का उपयोग करके अपने संभावित अंकों का पता लगा सकते हैं। कई निजी पोर्टलों पर शिफ्ट वार अनौपचारिक उत्तर कुंजी उपलब्ध है। अनौपचारिक उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को निजी पोर्टलों पर जाना होगा और उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करना होगा।

जल्द ही SBI क्लर्क प्रीलिम्स की आधिकारिक उत्तर कुंजी (official answer key) भी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल sbi.co.in पर जाकर 'SBI Clerk Prelims answer key PDF link' पर क्लिक करके उत्तर कुंजी को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को यह भी मौका मिलेगा कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर आपत्ति (objections) दर्ज करा सकें।

SBI Clerk Result
