SBI Clerk Admit Card 2025: खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड; ऐसे करें डाउनलोड

एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। 6589 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 05:55 PM
SBI Clerk Admit Card 2025: खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड; ऐसे करें डाउनलोड

SBI Clerk Admit Card 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की क्लर्क भर्ती परीक्षा शामिल होने के लिए देशभर में लाखों उम्मीदवार जिस ऐडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, वह अब बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। इस बार स्टेट बैंक ने कुल 6589 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें रेगुलर और बैकलॉग, दोनों तरह के पद शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही अपनी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक है, जिसमें कुल 6,589 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा इनमें से 5180 पद रेगुलर जबकि 1409 पद बैकलॉग रिक्तियों के लिए रखे गए हैं।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार https://sbi.bank.in/ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

कब हैं परीक्षाएं

एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और कुल 100 अंकों की होगी। इसमें शामिल होंगे:

  • 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से
  • 35 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से
  • 35 प्रश्न रीजनिंग एबिलिटी से

इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे 40 मिनट तय है।

कितनी मिलेगी सैलरी

जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें क्लर्क/जूनियर एसोसिएट के तौर पर 24050 रुपये से लेकर 64480 रुपये तक की मासिक सैलरी मिलेगी। यह न सिर्फ स्थिर नौकरी का अवसर है बल्कि बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका भी है।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

  1. बैंक की वेबसाइट https://sbi.bank.in/ पर जाएं।
  2. "Current Openings" सेक्शन में "Recruitment of Junior Associates" पर क्लिक करें।
  3. "Link For Download of Call Letters" पर जाएं।
  4. अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें।
  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  6. उसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

