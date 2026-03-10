SBI Clerk Mains Scorecard 2026: SBI क्लर्क मेन्स स्कोरकार्ड 2026 जारी, sbi.bank.in पर देखें रिस्पॉन्स शीट और आंसर की
SBI Clerk Mains Scorecards 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा के स्कोरकार्ड और अभ्यर्थी रिस्पॉन्स शीट आज, 10 मार्च 2026 को जारी कर दिए हैं।
SBI Clerk Mains Scorecards 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा के स्कोरकार्ड और अभ्यर्थी रिस्पॉन्स शीट आज, 10 मार्च 2026 को जारी कर दिए हैं। वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। बैंक ने इस भर्ती का मुख्य परिणाम पहले ही 27 फरवरी को घोषित कर दिया था, लेकिन अब स्कोरकार्ड जारी होने से उम्मीदवार अपने सेक्शन-वाइज प्रदर्शन का आकलन कर सकेंगे।
पारदर्शिता के लिए रिस्पॉन्स शीट की सुविधा
इस साल एसबीआई ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। उम्मीदवारों को पहली बार उनकी रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक आंसर की डाउनलोड करने की अनुमति दी गई है। इस सुविधा से छात्र यह देख पाएंगे कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर चुना था और बोर्ड के अनुसार सही उत्तर क्या था। यह कदम पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और छात्रों के डॉउट्स को दूर करने के लिए उठाया गया है।
परीक्षा का विवरण और वैकेंसी
यह भर्ती प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में जूनियर एसोसिएट के कुल 5,180 पदों को भरने के लिए चलाई जा रही है। इसकी मुख्य परीक्षा 21 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग विषयों से कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था।
स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?
अभ्यर्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के 'Careers' सेक्शन में जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के कुल अंकों के साथ-साथ राज्यवार कट-ऑफ की जानकारी भी दी गई है।
मार्किंग स्कीम और अगला चरण
एसबीआई की मार्किंग स्कीम के अनुसार, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए गए हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की गई है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा और कट-ऑफ को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, उन्हें अब भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) के लिए बुलाया जाएगा।
एलपीटी (LPT) में अभ्यर्थियों को उस राज्य की स्थानीय भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का प्रमाण देना होगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के अंकों और एलपीटी में सफल होने के बाद ही तैयार की जाएगी।
