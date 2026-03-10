Hindustan Hindi News
SBI Clerk Mains Scorecard 2026: SBI क्लर्क मेन्स स्कोरकार्ड 2026 जारी, sbi.bank.in पर देखें रिस्पॉन्स शीट और आंसर की

Mar 10, 2026 08:44 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SBI Clerk Mains Scorecards 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा के स्कोरकार्ड और अभ्यर्थी रिस्पॉन्स शीट आज, 10 मार्च 2026 को जारी कर दिए हैं।

SBI Clerk Mains Scorecards 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मेन्स परीक्षा के स्कोरकार्ड और अभ्यर्थी रिस्पॉन्स शीट आज, 10 मार्च 2026 को जारी कर दिए हैं। वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। बैंक ने इस भर्ती का मुख्य परिणाम पहले ही 27 फरवरी को घोषित कर दिया था, लेकिन अब स्कोरकार्ड जारी होने से उम्मीदवार अपने सेक्शन-वाइज प्रदर्शन का आकलन कर सकेंगे।

पारदर्शिता के लिए रिस्पॉन्स शीट की सुविधा

इस साल एसबीआई ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। उम्मीदवारों को पहली बार उनकी रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक आंसर की डाउनलोड करने की अनुमति दी गई है। इस सुविधा से छात्र यह देख पाएंगे कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर चुना था और बोर्ड के अनुसार सही उत्तर क्या था। यह कदम पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और छात्रों के डॉउट्स को दूर करने के लिए उठाया गया है।

परीक्षा का विवरण और वैकेंसी

यह भर्ती प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में जूनियर एसोसिएट के कुल 5,180 पदों को भरने के लिए चलाई जा रही है। इसकी मुख्य परीक्षा 21 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग विषयों से कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था।

स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के 'Careers' सेक्शन में जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के कुल अंकों के साथ-साथ राज्यवार कट-ऑफ की जानकारी भी दी गई है।

मार्किंग स्कीम और अगला चरण

एसबीआई की मार्किंग स्कीम के अनुसार, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए गए हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की गई है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा और कट-ऑफ को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, उन्हें अब भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) के लिए बुलाया जाएगा।

एलपीटी (LPT) में अभ्यर्थियों को उस राज्य की स्थानीय भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का प्रमाण देना होगा, जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के अंकों और एलपीटी में सफल होने के बाद ही तैयार की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
SBI Clerk Result SBI
