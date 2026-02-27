SBI क्लर्क मेन्स रिजल्ट sbi.bank.in पर जारी, यहां डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
एसबीआई क्लर्क मेन्स 2025-26 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ सूची में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अब चयन से पहले स्थानीय भाषा परीक्षा देनी होगी।
SBI Clerk Mains Result Out: बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम साबित हुआ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India ने एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 26 का परिणाम sbi.bank.in पर जारी कर दिया है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब अपना चयन दर्जा देख सकते हैं। यह परीक्षा जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट और सेल्स पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। 21 नवंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस मेन्स परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब जारी परिणाम ने भर्ती प्रक्रिया को अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा दिया है।
PDF सूची में जारी हुआ परिणाम
बैंक ने परिणाम को अलग अलग अंकपत्र की तरह जारी करने के बजाय एक संयुक्त पीडीएफ दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया है। इस सूची में केवल उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है।
अभ्यर्थियों को इस दस्तावेज को डाउनलोड करना होगा और उसमें अपना रोल नंबर खोजकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अगले चरण के लिए पात्र हैं या नहीं। व्यक्तिगत अंकपत्र अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। उन अंकपत्रों में विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक और कटऑफ से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।
यहां डाउनलोड करें - SBI Clerk Mains मेरिट लिस्ट का पीडीएफ
हजारों पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया
यह भर्ती अभियान देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जूनियर एसोसिएट के हजारों पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में स्थायी सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शाखाओं में ग्राहक सेवा, नकद लेनदेन, खाता संचालन, और बैंकिंग सहायता से जुड़े कार्य संभालने होते हैं। यही कारण है कि इस भर्ती को लेकर प्रतियोगिता हमेशा काफी कड़ी रहती है।
अब देना होगा स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षण
मेन्स परीक्षा पास करने के बाद अब अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी। इसे एलपीटी कहा जाता है, लेकिन यह केवल योग्यता आधारित परीक्षा होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयनित अभ्यर्थी उस राज्य या क्षेत्र की भाषा समझ और बोल सकें जहां उनकी नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उन्होंने मेन्स परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हों। यानी नौकरी पाने के लिए भाषा परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
अंतिम चयन कैसे होगा तय
इस भर्ती में साक्षात्कार का कोई चरण नहीं रखा गया है। अंतिम मेरिट सूची केवल मेन्स परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, लेकिन यह तभी मान्य होगी जब अभ्यर्थी भाषा परीक्षा पास कर लें और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लें। इस व्यवस्था का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि अभ्यर्थियों का मूल्यांकन लिखित प्रदर्शन के आधार पर ही किया जा सके।
ऐसे देख सकते हैं अपना परिणाम
अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां करियर से जुड़े अनुभाग में क्लर्क मेन्स परिणाम 2025 26 का लिंक उपलब्ध कराया गया है। उस लिंक पर जाकर परिणाम की पीडीएफ सूची डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद खोज विकल्प का उपयोग कर अपना रोल नंबर ढूंढना होगा। रोल नंबर मिलने का अर्थ है कि अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित हो चुके हैं। यदि रोल नंबर सूची में नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि इस चरण में चयन नहीं हो पाया है।
आगे की प्रक्रिया पर रखें नजर
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पंजीकरण विवरण तैयार रखें और आगे की सभी सूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें। भाषा परीक्षा की तिथि, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहीं से अंतिम नियुक्ति की दिशा तय होगी और सफल अभ्यर्थी बैंकिंग सेवा में प्रवेश की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे।
