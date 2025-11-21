Sbi Clerk Main Exam: पहली शिफ्ट में कैसा रहा पेपर? जानें छात्रों की राय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज, 21 नवंबर को SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा की पहली शिफ्ट का आयोजन किया। देशभर से हजारों छात्र परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा देने वाले छात्रों ने बताया कि पेपर का स्तर मध्यम से थोड़ा कठिन रहा। यानी पेपर न बहुत आसान था, न बहुत मुश्किल। जिन छात्रों ने आज परीक्षा दी है, उन्होंने बताया कि पेपर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन सोच-समझकर हल करने वाले सवाल ज्यादा थे। इस बार भर्ती में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। जो सभी चरण पास करेंगे, उन्हें क्लर्क की नौकरी मिलेगी।
परीक्षा में क्या-क्या था?-
SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा में चार हिस्से थे:
तर्क और कम्प्यूटर
गणित
सामान्य/वित्तीय जानकारी
अंग्रेज़ी
इन चार हिस्सों को मिलाकर पूरा पेपर बनाया गया है।
छात्रों के अनुसार, सबसे आसान हिस्सा अंग्रेजी थी और सबसे ज्यादा सोचने वाले प्रश्न तर्क और गणित में थे।
गणित में क्या आया?
गणित का हिस्सा पूरी तरह नंबरों और डेटा पर आधारित था।
आए हुए सवाल इस तरह थे:
अनुमान वाले सवाल – 4
संख्या श्रृंखला – 3
क्वाड्रैटिक – 3
गलत नंबर वाली श्रृंखला – 2
तालिका आधारित DI – 6
बार ग्राफ – 6
केसलेट DI – 4
लाइन ग्राफ – 4
तुलनात्मक सवाल – 4–5
डेटा पर्याप्तता – 2
सामान्य अंकगणित – 10
कुल सवाल: 50
अंग्रेज़ी सबसे आसान सेक्शन रहा
इस हिस्से में छोटे और सीधे सवाल थे:
दो पैसेज से सवाल – 15
शब्दों का सही प्रयोग – 2
वाक्य सही बनाने वाले सवाल – 5
शब्द बदलने वाले सवाल – 5
गलती ढूंढने वाले सवाल – 3
मुहावरे – 3
जुड़ाव शब्द – 4
खाली जगह भरना – 3
कुल: 40
सामान्य/वित्तीय जानकारी में क्या पूछा गया?
अधिकतर सवाल हाल की खबरों से थे:
ओडिशा के मुख्यमंत्री
ISSF वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा
दुनिया का सबसे शांत देश
‘निवेशक दीदी-II’ किसने शुरू किया
FDI 2024-25 के आंकड़े
सांकेतिक भाषा दिवस
कुल: 50 सवाल
तर्क और कम्प्यूटर का सेक्शन - इस हिस्से में ज्यादा समय लेने वाली पजलें आईं:
म्यूज़िकल/इंस्ट्रूमेंट पजल – 5
18 लोगों की पज़ल – 3–4
पद + रंग वाली पज़ल – 5
किताब और स्टेशनरी वाली पज़ल – 5
उलटी असमानता – 1
कोडेड सायलोज़िज़्म – 3
कोडेड ब्लड रिलेशन – 4
डेटा पर्याप्तता – 4–5
क्रिटिकल रीजनिंग – 9
अर्थपूर्ण शब्द – 1
मशीन इनपुट–आउटपुट – 5
नई तरह की कोडिंग – 5
कुल: 50 सवाल