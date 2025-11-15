SBI Mains admit card 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: भारतीय स्टेट बैंक ने अपने SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम के लिए चयनित उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम में चयनित उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 5180 रिक्त पदों को भरना है। SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

बात दें कि 20, 21 और 27 सितंबर को एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में अंग्रेजी, संख्यात्मक क्षमता और तर्क क्षमता से संबंधित 100 अंकों के पेपर के माध्यम से उम्मीदवारों का परीक्षण किया गया था। एक घंटे की परीक्षा में लाखों आवेदकों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसके परिणाम 4 नवंबर को घोषित किए गए थे। केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने इस प्रारंभिक चरण में कट-ऑफ को पार कर लिया है।

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का पैटर्न यह परीक्षा 200 अंकों की है और इसमें 190 प्रश्न होंगे और यह दो घंटे चालीस मिनट तक चलेगी। एसबीआई उम्मीदवारों का मूल्यांकन चार अलग-अलग समय-निर्धारित खंडों के माध्यम से करेगा:

• सामान्य/वित्तीय जागरूकता

• सामान्य अंग्रेजी

• मात्रात्मक योग्यता

• तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता

वस्तुनिष्ठ खंडों में प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा।