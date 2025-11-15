Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़SBI Clerk Mains admit card 2025 on the official website sbi co in Check pattern
SBI Mains admit card 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: भारतीय स्टेट बैंक ने अपने SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम के लिए चयनित उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Sat, 15 Nov 2025 04:52 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम में चयनित उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 5180 रिक्त पदों को भरना है। SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

बात दें कि 20, 21 और 27 सितंबर को एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में अंग्रेजी, संख्यात्मक क्षमता और तर्क क्षमता से संबंधित 100 अंकों के पेपर के माध्यम से उम्मीदवारों का परीक्षण किया गया था। एक घंटे की परीक्षा में लाखों आवेदकों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसके परिणाम 4 नवंबर को घोषित किए गए थे। केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने इस प्रारंभिक चरण में कट-ऑफ को पार कर लिया है।

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का पैटर्न

यह परीक्षा 200 अंकों की है और इसमें 190 प्रश्न होंगे और यह दो घंटे चालीस मिनट तक चलेगी। एसबीआई उम्मीदवारों का मूल्यांकन चार अलग-अलग समय-निर्धारित खंडों के माध्यम से करेगा:

• सामान्य/वित्तीय जागरूकता

• सामान्य अंग्रेजी

• मात्रात्मक योग्यता

• तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता

वस्तुनिष्ठ खंडों में प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा।

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक पोर्टल sbi.co.in पर जाएं।
इसके बाद होमपेज पर, मेनू में 'करियर' टैब खोजें और वर्तमान भर्ती अधिसूचनाओं और रिक्तियों तक पहुंचने के लिए उस पर क्लिक करें।
फिर करियर सेक्सन सभी सक्रिय भर्ती अधिसूचनाओं को देखने के लिए 'वर्तमान रिक्तियां' सेक्शन खोजें और चुनें।
आप'जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती' वाली लिंक पर क्लिक करें। फिर यहां'कॉल लेटर / एडमिट कार्ड डाउनलोड' नामक लिंक पर क्लिक करें।
यहां अपना पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और दूसरे फ़ील्ड में आवश्यकतानुसार अपना पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
इसके बाद सही क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद, स्क्रीन पर अपना SBI क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड देखने के लिए 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
फिर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो करेगा। फिर आप अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र सहित सभी जानकारी की जांच कर लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सेव करें। साथ ही एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लें और उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य है।

