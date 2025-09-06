SBI Clerk Exam Dates 2025 : एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम की तारीखों का ऐलान, यहां करें चेक

SBI Clerk Exam Dates 2025 : एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं। 20, 21 और 27 सितंबर को एग्जाम होंगे। इस भर्ती के जरिए 6589 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा।

SBI Clerk Exam Dates 2025 : बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 6,589 रिक्तियों को भरा जाएगा। उम्मीदवार अब एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं।

एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का कॉल लेटर/एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

भर्ती के तहत 5180 पद नियमित (Regular) श्रेणी में हैं, जबकि 1409 पद बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर शामिल हैं। कैटेगरीवार देखें तो 2255 सीटें जनरल, 788 सीटें एससी, 450 सीटें एसटी, 1179 सीटें ओबीसी और 508 सीटें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रखी गई हैं।

SBI क्लर्क सलेक्शन प्रोसेस 2025 इस भर्ती का चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा देनी होगी, जिसमें 100 अंकों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद मेन परीक्षा होगी, जिसमें कुल 190 सवाल होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट की होगी।