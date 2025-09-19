SBI Clerk Exam 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा कल से, क्या अनिवार्य व क्या बैन, जानें गाइडलाइंस
SBI Clerk Exam 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई ) की ओर से क्लेरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के 6589 पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा कल 20 सितंबर से शुरू होगी। इसके बाद 21 और 27 सितंबर को भी एग्जाम होगा। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जिन परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, वे sbi.co.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से सम्बन्धित कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होगी। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए 35, 35 अंक होंगे। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। हर सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग है।
यहां पढ़ें एग्जाम गाइडलाइंस
- परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाए। बिना वैध हॉल टिकट वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- एक फोटो पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/बैंक पासबुक और उसकी एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी साथ लाए। फोटो भी अपने साथ लाएं।
- एसबीआई ने कहा कि पहचान पत्र की फोटोकॉपी परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षकों को कॉल लेटर के साथ देनी होगी। ऐसा न करने पर या उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपने हाथों पर मेहंदी, स्याही, रसायन आदि जैसी कोई बाहरी चीज़ न लगाएं।
- परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच या किसी अन्य इलेक्ट्रनिक डिवाइस या गैजेट को ले जाने की अनुमति नहीं है।
कहां कितने पद
एसबीआई की कुल 6589 रिक्तियों में 5180 रेगुलर वैकेंसी हैं। शेष 1409 पद बैकलॉग के हैं। रेगुलर वैकेंसी के रिक्त पदों में 2255 अनारक्षित हैं। 788 एससी, 450 एसटी, 1179 ओबीसी और 508 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन 5180 पदों के अलावा 1409 पद बैकलॉग (एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, एक्सएस) के भी हैं। रेगुलर वैकेंसी में मध्य प्रदेश के लिए 100, छत्तीसगढ़ के लिए 220, दिल्ली के लिए 169, जम्मू कश्मीर के लिए 29, हिमाचल के लिए 68, पंजाब के लिए 178, राजस्थान के लिए 260, उत्तर प्रदेश के लिए 514, उत्तराखंड के लिए 127, बिहार के लिए 260, गुजरात के लिए 220, झारखंड के लिए 130 वैकेंसी हैं। केरल में 247, लक्षद्वीप में 03, त्रिपुरा में 22, महाराष्ट्र में 474, गोवा में 14, लद्दाख में 37, कर्नाटक में 270, आंध्र में 310, तेलंगाना में 250 पद हैं।
मुंबई जैसे महानगरों में क्लैरिकल कैडर के कर्मचारी का कुल प्रारंभिक वेतन लगभग 46,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें महंगाई भत्ता, वर्तमान दर पर अन्य भत्ते और नवनियुक्त स्नातक कनिष्ठ सहयोगियों के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि शामिल हैं। भत्ते तैनाती के स्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
चयन प्रक्रिया - सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उन उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा जिन्होंने अपने चुने हुए राज्य की लोकल लेंग्वेज 10वीं या 12वीं स्तर पर नहीं पढ़ी है। आवेदन भरने के समय जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा, उसी की लोकल लेंग्वेज टेस्ट होगा।
मेन्स एग्जाम पैटर्न
एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट की होगी। इसमें कुल 190 प्रश्न आएंगे। 200 अंकों की परीक्षा होगी। सामान्य/वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व रीजनिंग और कंप्यूटर योग्यता के विषय शामिल होंगे।
किन्हें देना होगा लोकल लेंग्वेज टेस्ट
मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उन उम्मीदवार को स्थानीय भाषा के टेस्ट से गुजरना होगा जिन्होंने अपने चुने हुए राज्य की लोकल लेंग्वेज 10वीं या 12वीं स्तर पर नहीं पढ़ी है।
नेगेटिव मार्किंग
प्रारंभिक और मेन्स दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।