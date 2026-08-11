SBI Clerk Notification 2026: एसबीआई ने निकाली क्लर्क के 9124 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए मौका
SBI Clerk 2026 Notification Download Pdf :एसबीआई ने क्लर्क के 9124 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन sbi.bank.in पर शुरू हो गए हैं। ग्रेजुएट अभ्यर्थी अभी अप्लाई करें।
SBI Clerk Vacancy 2026, SBI Clerk Notification: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में क्लर्क बनकर शानदार करियर की शुरुआत करने की सोच रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर आ गया है। एसबीआई ने अपनी विभिन्न शाखाओं में जूनियर एसोसिएट (JA) के 9124 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक के आधिकारिक भर्ती पोर्टल sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान पूरा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता
शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे छात्र भी इसके लिए प्रोविजनल रूप से आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा: अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10-15 साल को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
स्थानीय भाषा का ज्ञान: उम्मीदवार को संबंधित राज्य/यूटी की चुनी गई स्थानीय भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए।
परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
एसबीआई क्लर्क भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो लिखित परीक्षाओं—प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। इस भर्ती में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाता।
प्रारंभिक परीक्षा : यह परीक्षा 100 अंकों की ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जिसके लिए 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज (30 प्रश्न), न्यूमरेटिकल एबिलिटी (35 प्रश्न) और रीजनिंग एबिलिटी (35 प्रश्न) से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन के लिए 20 मिनट का अलग समय तय होता है।
मुख्य परीक्षा: प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थी 200 अंकों की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें कुल 190 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा। इसमें जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के प्रश्न शामिल होंगे।
नेगेटिव मार्किंग: दोनों परीक्षाओं में गलत उत्तर देने पर 1/4 (0.25) अंक की कटौती की जाएगी।
लोकल लैंग्वेज टेस्ट (LPT): प्रोविजनल रूप से चुने गए ऐसे अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा परीक्षा देनी होगी, जिन्होंने 10वीं या 12वीं में वह भाषा नहीं पढ़ी है।
आवेदन शुल्क और आवेदन करने का तरीका
सामान्य (UR), ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये तय किया गया है। वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पूरी तरह से नि:शुल्क है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी sbi.bank.in/web/careers पर जाएं, 'Junior Associate Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें, अपनी पर्सनल व एजुकेशनल जानकारी दर्ज करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें और 31 अगस्त से पहले फीस का भुगतान कर सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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