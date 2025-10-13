SBI CBO Result 2025: एसबीआई सीबीओ रिजल्ट 2025 sbi.bank.in पर जारी, Direct Link

SBI CBO Result 2025 Out: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

SBI CBO Result 2025 Download Link: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपना एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) परीक्षा के रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

SBI CBO Result 2025 Direct Download Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2964 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 2600 पद रेगुलर और 364 बैकलॉग पद शामिल हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होना होगा। ये राउंड 50 मार्क्स का होगा। वहीं फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों में प्राप्त मार्क्स को जोड़ा जाएगा। जिसमें टेस्ट और इंटरव्यू को 75:25 का वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू राउंड आयोजित होने की संभावित तिथि 1 नवंबर 2025 है। इंटरव्यू राउंड के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही अधिकारिक वेबसाईट पर सफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

चयन - ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू । स्थानीय भाषा परीक्षा।

SBI CBO Result 2025: एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको SBI CBO Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।