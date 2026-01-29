Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़sbi cbo recruitment 2026 job profile selection salary difference from po
SBI ने निकाली CBO पदों पर भर्ती, समझिए नौकरी का रोल; चयन प्रक्रिया और सैलरी का पूरा हिसाब

SBI ने निकाली CBO पदों पर भर्ती, समझिए नौकरी का रोल; चयन प्रक्रिया और सैलरी का पूरा हिसाब

संक्षेप:

sbi cbo recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2273 सर्किल बेस्ड ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती अनुभवधारी बैंक अधिकारियों के लिए है, जिसमें सीमित ट्रांसफर और बेहतर वेतन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Jan 29, 2026 03:10 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

sbi cbo recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2026 के लिए सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी CBO पदों पर कुल 2273 भर्तियों की घोषणा की है। यह पद जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I के अंतर्गत आता है और खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से किसी बैंक में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 18 फरवरी 2026 तक चलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सर्किल बेस्ड ऑफिसर का रोल क्या होता है

CBO की नौकरी एक तय सर्किल यानी राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है। चयनित अधिकारी उसी सर्किल में पोस्ट किए जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया होता है। इस पद पर कार्यरत अधिकारी शाखा संचालन, ऋण स्वीकृति, ग्राहक सेवा, बिजनेस डेवलपमेंट और बैंकिंग से जुड़े प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। यह भूमिका जनरलिस्ट ऑफिसर जैसी होती है, लेकिन स्थानीय जरूरतों पर ज्यादा फोकस रहता है।

पारंपरिक SBI PO से कितना अलग है CBO पद

SBI PO और CBO में सबसे बड़ा अंतर ट्रांसफर पॉलिसी का है। जहां PO को पूरे देश में कहीं भी तैनाती मिल सकती है, वहीं CBO को चुने गए सर्किल से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाता। CBO को कम से कम 12 साल या SMGS IV प्रमोशन तक उसी सर्किल में काम करना होता है। इसके अलावा CBO भर्ती फ्रेशर्स के लिए नहीं होती, बल्कि अनुभवधारी अधिकारियों को सीधे बेहतर वेतन के साथ मौका दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया कैसे पूरी होती है

SBI CBO भर्ती में चयन चार चरणों में होता है। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट शामिल हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें उम्मीदवार के अनुभव और प्रोफाइल की जांच होती है। तीसरे चरण में इंटरव्यू लिया जाता है और अंतिम चरण में स्थानीय भाषा दक्षता की जांच की जाती है। फाइनल मेरिट ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होती है।

सैलरी कितनी मिलती है और क्या सुविधाएं मिलती हैं

SBI CBO पद पर शुरुआती बेसिक सैलरी 48,480 रुपये प्रति माह होती है। वेतनमान 85,920 रुपये तक जाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, HRA या लीज रेंटल, पेंशन योजना, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी मिलती हैं। कुल मिलाकर यह एक सुरक्षित और सम्मानजनक सरकारी बैंक नौकरी मानी जाती है।

किसके लिए सबसे बेहतर है यह नौकरी

यह भर्ती उन बैंक अधिकारियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बार बार ट्रांसफर नहीं चाहते और अपने ही राज्य या क्षेत्र में स्थायी करियर बनाना चाहते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास बैंकिंग का अनुभव है और जो SBI जैसे बड़े संस्थान में काम करना चाहते हैं, उनके लिए CBO पद एक मजबूत अवसर है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
SBI
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।