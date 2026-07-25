SBI CBO Final Result 2026: एसबीआई सीबीओ फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट

इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के विभिन्न सर्किलों में कुल 2050 सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर उसमें अपना रोल नंबर ध्यान से जांच लें।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 24 जुलाई 2026 को सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती 2026 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू में हिस्सा लिया था, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर सूची में शामिल है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के विभिन्न सर्किलों में कुल 2050 सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर उसमें अपना रोल नंबर ध्यान से जांच लें।

मेरिट लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड अगर आपने SBI CBO भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया था और इंटरव्यू में शामिल हुए थे, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Careers सेक्शन पर क्लिक करें।

3. इसके बाद SBI CBO Recruitment 2026 Final Result या Final Merit List के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

4. क्लिक करते ही मेरिट लिस्ट PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

5. PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें और देखें कि आपका चयन हुआ है या नहीं।

6. भविष्य की जरूरत के लिए मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सुरक्षित रख लें।

SBI CBO Final Result 2026 मेरिट लिस्ट में क्या-क्या विवरण होंगे? भर्ती कराने वाले संस्थान का नाम

पद का नाम

रिजल्ट/मेरिट लिस्ट का नाम

अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

SBI CBO फाइनल रिजल्ट 2026 के बाद क्या होगा? जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन , नियुक्ति संबंधी औपचारिकताओं और जॉइनिंग प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए समय-समय पर SBI की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।