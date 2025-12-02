Hindustan Hindi News
SBI Bank SO Recruitment 2025 notification out for 996 vacancies, apply online at sbi.bank.in bank jobs banking naukri
SBI Bank SO Recruitment 2025: एसबीआई में नौकरी का शानदार अवसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के 996 पदों पर भर्ती शुरू

SBI Bank SO Recruitment 2025: एसबीआई में नौकरी का शानदार अवसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के 996 पदों पर भर्ती शुरू

संक्षेप:

SBI Bank SO Recruitment 2025: सरकारी बैंक में एक खास (स्पेशलिस्ट) पद पर नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के लिए 996 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Tue, 2 Dec 2025 05:50 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SBI Bank SO Recruitment 2025 Apply Online: सरकारी बैंक में एक खास (स्पेशलिस्ट) पद पर नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक बेहतरीन मौका दिया है। एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के लिए 996 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा करें।

पदों की डिटेल्स-

यह भर्ती मुख्य रूप से वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े पदों के लिए है, जो इस प्रकार हैं-

वी पी वेल्थ (VP Wealth - SRM): 506 पद

ए वी पी वेल्थ (AVP Wealth - RM): 206 पद

कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव : 284 पद

इन तीनों पदों को मिलाकर कुल 996 रिक्तियां भरी जाएंगी।

शैक्षणिक योग्यता-

इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक (ग्रैजुएशन) होना जरूरी है। अलग-अलग पदों के लिए अनुभव और कुछ खास शैक्षणिक योग्यताएं (जैसे MBA या विशिष्ट सर्टिफिकेशन) को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा-

वीपी वेल्थ (SRM) पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 26 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। एवीपी वेल्थ (RM) पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी लागू होगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 मई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया -

इस स्पेशलिस्ट भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो मुख्य चरणों के आधार पर किया जाएगा।

शॉर्टलिस्टिंग : सबसे पहले बैंक द्वारा आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और योग्यता तथा अनुभव के आधार पर एक निश्चित संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

इंटरव्यू : शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 अंकों का होगा। अंतिम चयन और मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है। एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूडी (PwD) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट दी गई है ।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर "करियर" सेक्शन में इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

