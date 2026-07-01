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SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 7150 पदों पर होनी है भर्ती

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 7150 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 7150 पदों पर होनी है भर्ती

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 7150 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों कोआधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

कब होगा एग्जाम

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, SBI अप्रेंटिस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 11 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र का पता और एग्जाम डेट से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।

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SBI Apprentice Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

SBI अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें—

सबसे पहले SBI Careers की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं।

होमपेज पर "SBI Apprentice Admit Card 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

आपका SBI Apprentice Admit Card 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।

भविष्य के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

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SBI Apprentice Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में क्या-क्या जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से—

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती दिखाई दे, तो उम्मीदवार को तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

आपको बता दें कि एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के तहत देशभर में कुल 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग SBI शाखाओं में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आयोजित की जा रही है। साथ ही चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। अंतिम चयन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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