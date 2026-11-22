आईएएस सौम्या शर्मा की यूपीएससी जर्नी काफी प्रेरणादायी रही है। एक तरफ जहां लोग यूपीएससी क्रैक करने में कई साल लगा देते हैं, लेकिन आईएएस सौम्या शर्मा ने पहले ही अटेंप्ट में ना सिर्फ यूपीएससी क्रैक किया, बल्कि 9वीं रैंक भी हासिल की है। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए करीब चार महीने का समय दिया था।

प्रशासनिक क्षेत्र में कई आईएएस और आईपीएस की जोड़ी हिट है। इन्हीं में से जोड़ी है आईएएस सौम्या और आईपीएस चर्चित चांडक की। अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे से प्यार लुटाते नजर आ जाते हैं। दोनों ही 2018 बैच के आईएएस-आईपीएस ऑफिसर है। हाल ही में दोनों की शादी को 5 साल पूरे हुए। दोनों के दो बच्चे हैं। साथ ही दोनों की गिनती तेज तर्रार आईएएस-आईपीएस अधिकारियों में की जाती है। आईएएस सौम्या शर्मा की यूपीएससी जर्नी काफी प्रेरणादायी रही है। एक तरफ जहां लोग यूपीएससी क्रैक करने में कई साल लगा देते हैं, लेकिन आईएएस सौम्या शर्मा ने पहले ही अटेंप्ट में ना सिर्फ यूपीएससी क्रैक किया, बल्कि 9वीं रैंक भी हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए करीब चार महीने का समय दिया था। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में सुनने की क्षमता भी गंवा दी थी। ऐसी कई सारी चुनौतियों को पार करते हुए सौम्या शर्मा ने ये मुकाम हासिल किया है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

माता-पिता हैं डॉक्टर सौम्या शर्मा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई। उनके माता-पिता अशोक शर्मा और लीना शर्मा पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नेशनल लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया था। इसके बाद उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से जुट गईं।

16 साल की उम्र में खो दी सुनने की क्षमता सौम्या शर्मा की लाइफ में एक बड़ा मोड़ तब आया, जब महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खो दी। इतनी कम उम्र में इस तरह की चुनौती का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हालांकि, सौम्या ने इस परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। सुनने की क्षमता खोने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी।

इतने घंटे करती थीं पढ़ाई सौम्या शर्मा ने वर्ष 2017 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने करीब चार महीने तक परीक्षा की तैयारी की। वह घर पर रोजाना लगभग 10 से 15 घंटे तक पढ़ाई करती थीं।

बीमारी में भी नहीं छोड़ी पढ़ाई जैसा कि पहले ही बताया था कि उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। मुख्य परीक्षा के दौरान उनकी तबीयत भी काफी खराब थी। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिन में तीन बार सलाइन चढ़ानी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी और परीक्षा को बीच में नहीं छोड़ा। इसी का नजीता रहा कि साल 2017 की यूपीएससी परीक्षा में उन्हें 9वीं रैंक हासिल हुई।

कहां हैं वर्तमान पोस्टिंग सौम्या शर्मा की वर्तमान पोस्टिंग महाराष्ट्र के अमरावती महानगरपालिका में आयुक्त के पद पर है। इससे पहले वे नागपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और नांदेड़ में सहायक कलेक्टर के पद पर भी सेवाएं दे चुकी हैं।