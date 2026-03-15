कोचिंग की भारी फीस का झंझट खत्म! IIT कानपुर और सरकार करेगी छात्रों की मदद; अब मुफ्त में बड़े एग्जाम्स की तैयारी
शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर का SATHEE ऐप अब AI फीचर्स के साथ छात्रों को JEE, NEET और CUET जैसी परीक्षाओं की मुफ्त और शानदार तैयारी कराएगा।
आज के दौर में डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ा अफसर बनने का सपना देखना तो आसान है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलना उतना ही चुनौतीपूर्ण। बड़े शहरों में मशहूर कोचिंग सेंटरों की लाखों रुपये की फीस अक्सर होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के रास्ते में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इसी दीवार को गिराने और शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी (IIT) कानपुर के सहयोग से एक क्रांतिकारी पहल की है, जिसका नाम 'SATHEE' (साथी) ऐप है।
यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो बिना किसी महंगे संसाधन के देश की सबसे कठिन परीक्षाओं को फतह करना चाहते हैं। हाल ही में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ी पहचान मिली है और इसके नए अवतार ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
AI के साथ अब और भी स्मार्ट हुई आपकी पढ़ाई
साल 2026 की शुरुआत छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। हाल ही में संपन्न हुए 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में "रियल-वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ एआई इन एजुकेशन" केसबुक जारी की गई, जिसमें SATHEE ऐप को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसी खास मौके पर इस प्लेटफॉर्म के AI-इनेबल्ड (AI-enabled) वर्जन का भी ऐलान किया गया।
अब यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से छात्र की कमजोरी और मजबूती को खुद पहचान सकेगा। यानी, अगर आपको गणित के किसी खास चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो ऐप का स्मार्ट सिस्टम आपको उसी से जुड़े ज्यादा सवाल और वीडियो लेक्चर्स सुझाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे घर पर बैठकर कोई पर्सनल ट्यूटर आपको पढ़ा रहा हो।
क्या है SATHEE और यह कैसे काम करता है?
SATHEE का पूरा नाम 'Self-Assessment, Test and Help for Entrance Exams' है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह प्लेटफॉर्म छात्रों को खुद का मूल्यांकन करने और प्रवेश परीक्षाओं में मदद करने के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला स्टडी मैटेरियल और वीडियो लेक्चर्स किसी साधारण टीचर ने नहीं, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन दिमागों यानी IIT के विशेषज्ञों और नामी संस्थानों के प्रोफेसरों ने तैयार किए हैं।
इस ऐप की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुभाषी (Multilingual) सुविधा है। अक्सर गांव के बच्चे अंग्रेजी भाषा के डर से पीछे रह जाते हैं, लेकिन SATHEE पर कंटेंट कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इससे ग्रामीण इलाकों के छात्रों को अपनी मातृभाषा में कठिन कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो रही है।
सिर्फ JEE और NEET ही नहीं, हर बड़े एग्जाम का समाधान
शुरुआत में इसे JEE (इंजीनियरिंग) और NEET (मेडिकल) जैसी परीक्षाओं के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। अब छात्र इस ऐप के जरिए निम्नलिखित परीक्षाओं की तैयारी भी बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं:
CUET: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए।
CLAT: वकालत यानी लॉ की पढ़ाई के लिए।
SSC और RRB: सरकारी नौकरियों और रेलवे में भर्ती के लिए।
IBPS: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए।
ICAR: कृषि क्षेत्र की प्रवेश परीक्षाओं के लिए।
ढेर सारी सुविधाएं, एक ही छत के नीचे
इस डिजिटल साथी में छात्रों को पढ़ाई के लिए वो हर चीज मिलती है जिसके लिए बाहर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं:
1. मॉक टेस्ट और असेसमेंट: असली परीक्षा जैसा माहौल देने के लिए ढेर सारे टेस्ट पेपर।
2. पुराने साल के प्रश्न पत्र: पिछले सालों में आए सवालों का पूरा संग्रह और उनके हल।
3. डाउट क्लियरिंग सेशन: अगर पढ़ते समय कोई सवाल समझ न आए, तो छात्र उसे पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से समाधान पा सकते हैं।
4. अपडेटेड कंटेंट: परीक्षा के बदलते पैटर्न के हिसाब से यहां हर रोज नया कंटेंट अपलोड किया जाता है।
गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए वरदान
सरकार का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो संसाधनों की कमी के कारण पीछे छूट जाते हैं। SATHEE ऐप को इतना सरल बनाया गया है कि इसे कम इंटरनेट स्पीड वाले इलाकों में भी आसानी से चलाया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म 24x7 उपलब्ध है, यानी छात्र अपनी सुविधा और समय के अनुसार जब चाहें पढ़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव