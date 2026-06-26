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क्या आज फिर बड़ा खुलासा करेंगे सार्थक सिद्धांत, खोली थी CBSE के OSM सिस्टम की पोल

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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सीबीएसई ओएसएम सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाले सार्थक सिद्धांत आज फिर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। शाम 5 बजे वह कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। 

क्या आज फिर बड़ा खुलासा करेंगे सार्थक सिद्धांत, खोली थी CBSE के OSM सिस्टम की पोल

सीबीएसई ओएसएम सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाले सार्थक सिद्धांत आज फिर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। शाम 5 बजे वह कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। झारखंड में रांची के रहने वाले 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र सार्थक सीबीएसई की ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों को उजागर करने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं आज शाम 5 बजे कुछ अनाउंस करने जा रहा हूं। यह ट्वीट सभी टेक प्रोफेशनल्स, पत्रकारों, डेटा साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, वकीलों, कॉन्ट्रैक्टर्स और नागरिकों के लिए एक खुला और पूरी तरह से दोस्ताना निमंत्रण है। आइए, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए साथ मिलकर काम करें। आज शाम 5 बजे और उसके बाद।' उन्होंने अपने ट्वीट में लिंक भी दिया।

सार्थक सिद्धांत ने CBSE की लाखों कॉपियां स्कैन करने वाली कंपनी की कैसे खोली पोल

सार्थक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) और उसके टेंडर नियमों में ऐसी गड़बड़ियां ढूंढ निकाली थीं कि देश की संसद को इस मामले में दखल देना पड़ा था। सार्थक ने CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) टेंडर में गड़बड़ियों का खुलासा कर संसदीय समिति के सामने प्रेजेंटेशन दी थी। सार्थक ने संसदीय समिति को बताया कि सीबीएसई के टेंडर डॉक्यूमेंट्स की तुलना करने पर साफ पता चलता है कि नियम किसी खास सर्विस प्रोवाइडर को फायदा पहुंचाने के लिए बदले गए थे।

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जताई थी आईआईटी में नौकरी पाने की इच्छा

इससे पहले सार्थक सिद्धांत ने उन खबरों को झूठ करार दिया था जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें आईआईटी कानपुर में जॉब मिली है। सिद्धांत ने यह साफ किया कि उन्हें आईआईटी कानपुर की तरफ से जॉब का कोई भी ऑफर नहीं आया । यह कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि आईआईटी कानपुर ने सीबीएसई ओएसएम सिस्टम की कमियां बताने वाले एक अन्य छात्र निसर्ग अधिकारी को नौकरी पर रखा है। उन्होंने सीबीएसई के ऑनस्क्रीन पोर्टल में कमियों के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था। उन्हें आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3iHub में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पर नियुक्त किया गया है।

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आईआईटी में नियुक्ति से जुड़ी खबर और ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए CBSE के 12वीं कक्षा के छात्र ने कहा, "यह सच नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "अरे भाई, मुझे नौकरी नहीं मिली है।"

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IIT से ऑफर आएगा तो तुरंत ले लूंगा

उन्होंने कहा था कि उन्हें भले ही आईआईटी कानपुर से कोई ऑफर नहीं आया है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफर आता है तो मैं तुरंत हां बोल दूंगा। सिद्धांत ने इस बार जेईई मेन दिया था और अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धांत ने बताया कि कुछ कॉलेज में एडमिशन की बात लगभग पक्की हो चुकी है, अब मुझे चुनना है कि कहां एडमिशन लेना है। वो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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