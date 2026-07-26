Govt Jobs 2026: 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए 21000+ पदों पर बंपर सरकारी नौकरियां, अभी करें अप्लाई
Sarkari Naukri Alert 2026: इस हफ्ते देश भर के युवाओं के लिए बैंकिंग, रेलवे, वन विभाग और शिक्षा क्षेत्र में 21 हजार से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियों के अवसर आए हैं। IBPS, MPSC, RRB, KFD और CG Vyapam में आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानें।
Weekly Govt Jobs Last Date 2026 July: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बेहद अवसरों भरा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), जूनियर इंजीनियर (JE), तलाठी, फॉरेस्ट ऑब्जर्वर और शिक्षक के 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित की जा रही हैं। खास बात यह है कि इन भर्तियों में 10वीं पास, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक सभी के लिए बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 5 सरकारी नौकरियों की पूरी डिटेल्स।
IBPS PO, SO Recruitment 2026: IBPS PO और SO भर्ती 2026
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज, 26 जुलाई 2026, अंतिम दिन है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना देर किए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर फॉर्म भरें और फीस जमा करें ताकि आखिरी वक्त में सर्वर की समस्या से बचा जा सके। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के विभिन्न सरकारी बैंकों में कुल 8,400 पद (7,365 PO और 1,035 SO) भरे जाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास और 20 से 30 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए योग्य हैं।
Talathi Bharti 2026: MPSC ग्रुप C भर्ती 2026
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप-C संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 1,539 तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) सहित 3,088 नए पद जोड़कर कुल रिक्तियां 5,707 कर दी हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त 2026 (फीस भुगतान 8 अगस्त तक) कर दी गई है। किसी भी विषय में स्नातक एवं 18-38 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार mpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 25 अक्टूबर को होगी।
KFD Vacancy 2026: कर्नाटक फॉरेस्ट ऑब्जर्वर भर्ती 2026
कर्नाटक वन विभाग ने फॉरेस्ट ऑब्जर्वर (ग्रुप-डी) के 774 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (SSLC) पास उम्मीदवार पात्र हैं। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी; चयन 10वीं के अंकों की मेरिट, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट aranya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
RRB JE 2026 Recruitment 2026: रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो सामग्री अधीक्षक (DMS) और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (CMA) के 4,098 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या B.Tech डिग्री धारक उम्मीदवार पात्र हैं। आवेदकों की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर जाकर 30 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1 और CBT-2) के माध्यम से होगा।
CG Teacher Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए हायर सेकेंडरी (12वीं) में न्यूनतम 50% अंक और D.El.Ed / D.Ed के साथ टेट (CG TET / CTET) उत्तीर्ण उम्मीदवार पात्र हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर 20 अगस्त 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स