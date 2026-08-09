Govt Jobs 2026: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए 9800+ सरकारी नौकरियां, फटाफट करें अप्लाई
Weekly Top Govt Job Updates 2026: अगस्त 2026 में SBI क्लर्क, एमपी पटवारी, पंजाब PTI शिक्षक, राजस्थान बिजली निगम और नर्स के 9,800 से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां निकली हैं। जल्द ऑनलाइन आवेदन करें।
Weekly Govt Jobs Last Date August 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और छात्रों के लिए अगस्त 2026 का यह हफ्ता खुशियों की सौगात लेकर आया है। देश के विभिन्न प्रमुख राज्यों और केंद्रीय संस्थानों में 9,800 से अधिक पदों पर बंपर भर्तियां निकली हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हों, राज्य पुलिस या राजस्व विभाग में पटवारी बनना चाहते हों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ना चाहते हों या फिर शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हों—हर किसी के लिए शानदार मौका है। आइए जानते हैं इस सप्ताह की 5 सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों की पूरी जानकारी।
SBI Clerk recruitment 2026: SBI में क्लर्क के 1,538 पदों पर भर्ती
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (क्लर्क) के 1,538 पदों पर विशेष भर्ती निकाली है। SC, ST और OBC वर्ग के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है, आरक्षित वर्गों को आयु में छूट प्राप्त होगी। आगे विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ें
MP Patwari Vacancy 2026: एमपी पटवारी भर्ती 2026
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 (सब ग्रुप-4) के तहत पटवारी सहित कुल 2,106 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 22 अगस्त 2026 तक आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आगे विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ें
Punjab PTI Recruitment 2026: पंजाब में पीटीआई शिक्षकों के 2,000 पदों पर भर्ती
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI) के 2,000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं/12वीं के साथ डीपीएड (D.P.Ed) या बीपीएड (B.P.Ed) की डिग्री/डिप्लोमाधारक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट educationrecruitmentboard.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। आवेदकों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आगे विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ें
RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान विद्युत निगम में 2,005 पदों पर भर्ती
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड (RVUNL) और बिजली वितरण कंपनियों (JVVNL, JdVVNL, AVVNL) ने जूनियर इंजीनियर (JE), जूनियर अकाउंटेंट और असिस्टेंट के 2,005 पदों पर भर्ती निकाली है। संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा या बी.कॉम/ग्रेजुएट अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। आगे विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ें
NHM Assam Recruitment 2026: असम में स्टाफ नर्स के 2,204 पदों पर भर्ती
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), असम ने स्टाफ नर्स के 2,204 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बी.एससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) या जीएनएम (GNM) पास और असम नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी 15 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट nhm.assam.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,000 रुपये मिलेंगे। आगे विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ें
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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