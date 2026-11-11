सरकारी नौकरी पाने में आ रही रुकावट? ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे आप! आज ही करें सुधार
सरकारी नौकरी की तैयारी में सिर्फ दिन-रात पढ़ना ही काफी नहीं है। SSC, रेलवे, बैंक और UPSC जैसी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए 5 बड़ी गलतियों से बचना और सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है।
देश भर में लाखों छात्र हर साल SSC, रेलवे, बैंक, UPSC, BPSC या अन्य राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों की तैयारी में दिन-रात एक कर देते हैं। घंटों पढ़ाई करने और जी तोड़ मेहनत के बावजूद कई बार उम्मीदवार सफलता की दहलीज पर पहुंचकर भी चूक जाते हैं।
अक्सर छात्रों को लगता है कि वे पढ़ाई में कम रह गए, लेकिन असलियत यह है कि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान की जाने वाली छोटी-छोटी गलतियां उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 5 गंभीर गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।
1. बिना सही स्टडी प्लान के पढ़ाई शुरू करना
सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे आम गलती होती है बिना किसी सही स्टडी प्लान के पढ़ाई करना। कई छात्र आज एक विषय पढ़ते हैं, तो कल बिना किसी प्लानिंग के दूसरा विषय शुरू कर देते हैं। इससे कुछ हफ्तों बाद समझ ही नहीं आता कि कितना सिलेबस पूरा हुआ और कितना बाकी है।
समाधान: अपनी तैयारी के पहले दिन ही एक सही स्टडी प्लान बनाएं और सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई करें।
2. स्टडी मैटेरियल और किताबों का ढेर लगाना
कई अभ्यर्थियों को लगता है कि जितनी ज्यादा किताबें वे पढ़ेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसी चक्कर में वे एक ही सब्जेक्ट के लिए ढेर सारी किताबें, नोट्स, पीडीएफ और ऑनलाइन वीडियो इकट्ठा कर लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि परीक्षा के समय रिवीजन करना नामुमकिन हो जाता है।
समाधान: हर विषय के लिए सीमित और भरोसेमंद स्टैंडर्ड किताबें ही चुनें। एक ही किताब को बार-बार पढ़ना, दस अलग-अलग किताबों को एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है।
3. रिवीजन को नजरअंदाज करना
परीक्षा से ठीक पहले हर दिन सिर्फ नया पढ़ने की आदत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप पढ़े हुए टॉपिक का समय पर रिवीजन नहीं करेंगे, तो परीक्षा हॉल में आसान से आसान सवाल में भी डाउट पैदा हो जाएगा।
समाधान: अपनी रोजाना की दिनचर्या में रिवीजन के लिए अलग से समय तय करें और पढ़ाई के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं।
4. मॉक टेस्ट और PYQ न सॉल्व करना
केवल किताबें पढ़ लेने से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं होती। प्रतियोगी परीक्षाओं में सही उत्तर देने के साथ-साथ कम समय में अधिक सवाल हल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है।
समाधान: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स (PYQ) और ऑनलाइन मॉक टेस्ट नियमित रूप से दें। टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस करें और कमजोर टॉपिक पर दोबारा काम करें।
5. सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन का शिकार होना
आज के समय में स्मार्टफोन पढ़ाई का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है। ऑनलाइन क्लासेज या पढ़ाई के बीच बार-बार इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या रील्स चेक करने से एकाग्रता टूट जाती है।
समाधान: पढ़ाई के दौरान मोबाइल के गैर-जरूरी नोटिफिकेशन्स बंद रखें और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए दिन में एक निश्चित समय ही तय करें। अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और हर दिन करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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