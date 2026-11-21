तैयारी के लिए नौकरी छोड़ी, दो बार मिली नाकामी; फिर बिना कोचिंग तीसरी कोशिश में बन गईं IAS
सर्जना यादव ने दो बार की नाकामियों के बाद नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से यूपीएससी में 126वीं रैंक पाई।
दो बार फेल होने के बाद ज्यादातर लोग हिम्मत छोड़ देते हैं मगर सर्जना यादव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने बस अपना तरीका बदल दिया। न कोई महंगी कोचिंग थी और न कोई शॉर्टकट... थी तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपना भरोसा। इसी के दम पर वह यूपीएससी की सबसे मुश्किल परीक्षा में बाजी मार ले गईं। सर्जना ने 2015 में इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद उन्हें ट्राई में रिसर्च ऑफिसर की नौकरी मिल गई। नौकरी अच्छी थी लेकिन मन में आईएएस बनने का सपना पल रहा था। इसलिए उन्होंने दफ्तर के साथ-साथ तैयारी भी शुरू कर दी। यह आसान नहीं था। दिन भर काम और फिर रात को किताबें। 2016 और 2017 में उन्होंने परीक्षा दी पर कामयाबी हाथ नहीं लगी। दो झटकों के बाद भी वह टूटी नहीं। उन्हें समझ आ गया था कि नौकरी के साथ पूरा समय देना मुमकिन नहीं। सर्जना ने आगे कैसे तैयारी की कि वह आईएएस का मुकाम हासिल कर गईं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
कामयाबी न मिलने के बाद फिर आया वह मोड़ जहां हिम्मत की असली परीक्षा होती है। सर्जना ने 2018 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पक्की तनख्वाह छोड़कर अनिश्चित रास्ते पर चलना जोखिम भरा था। पर यह जोखिम रंग लाया। 2019 में तीसरी कोशिश में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 126 हासिल की। इसके बाद उन्हें 2019 बैच में मध्य प्रदेश कैडर मिला।
कोचिंग पर क्या कहती हैं सर्जना
एक इंटरव्यू में सर्जना का साफ मानना है कि कोचिंग लेनी है या नहीं यह हर किसी का अपना फैसला है। वह कहती हैं कि कोचिंग में सबको एक जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। खुद पढ़ने पर आप नई-नई चीजें सीखते हैं और अपनी सोच भी दिखा पाते हैं। हालांकि वह यह भी कहती हैं कि अगर कोई आपको सही राह दिखा सकता है तो उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं। उनका कहना है कि सही किताबें और ठोस रणनीति हो तो सेल्फ स्टडी से भी सफलता मिल सकती है।
सर्जना की सलाह में सबसे ऊपर चुनिंदा किताबें है। आजकल इंटरनेट पर सामग्री का अंबार लगा है। उसमें से अपने काम की चीज छांटना ही असली हुनर है। किताबें कम रखिए और उन्हें बार-बार पढ़िए। वह खुद एक ही सामग्री को तब तक दोहराती थीं जब तक उसमें पूरा भरोसा न हो जाए। पढ़ाई के घंटे तय करने की बात भी वह खास तौर पर कहती हैं। हर किसी की समझने की रफ्तार अलग होती है। किसी को कम घंटों में काम चल जाता है तो किसी को ज्यादा समय देना पड़ता है। इसलिए अपनी क्षमता पहचानिए और उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाइए।
दूसरों की नकल से बचें
सर्जना कहती हैं कि दूसरों की कॉपी करने से बेहतर है अपनी रणनीति पर चलना। जरूरी नोट्स बनाइए और उन्हें लगातार दोहराइए। करंट अफेयर्स पर पूरा ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पेपर हल कीजिए। शुरुआत में धीरे चलिए और फिर रफ्तार बढ़ाइए। समय का हिसाब रखना भी उतना ही जरूरी है।
सफलता के बाद भी सर्जना रुकी नहीं। वह सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों को सलाह देती हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या हजारों में है। उनका संदेश सीधा है। भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। गौरतलब है कि सर्जना यादव की कहानी बताती है कि कोचिंग की चमक के बिना भी मंजिल मिल सकती है। शर्त बस इतनी है कि रणनीति साफ हो और इरादा पक्का। दो नाकामियां उनके लिए रुकावट नहीं बल्कि सबक बन गईं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव