Sardar Vallabhbhai Patel Quotes Photos : सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर शेयर करें उनके ये लोकप्रिय व अनमोल विचार

संक्षेप: Sardar Vallabhbhai Patel Quotes photos : आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें नमन करने का दिन है। आज हमें उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए।

Sardar Vallabhbhai Patel Quotes : भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल वो नाम हैं, जिसने 560 से ज्यादा रियासतों में बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एक करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार पटेल को ही भारत के भोगौलिक और राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता व कूटनीति से उन्होंने आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलवाया और देश के और विभाजन को रोका। देश के एक करने में बेहद अहम योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला सरकार ने 2014 में किया था।

एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर साल एकता दिवस पर जगह जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती के चलते रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। रन फॉर यूनिटी के साथ सभी लोग देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता का संकल्प लेंगे।

इस बार भारत पर्व का आयोजन इस बार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती होने के चलते केंद्र सरकार बड़े स्तर पर एकता दिवस मनाने जा रही है। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात के एकता नगर में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। भारत पर्व में राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खाद्य महोत्सव आयोजित होंगे। 2014 से हर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाते हैं और सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परेड के दौरान सुरक्षाबल और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो सपना देखा था, हम सब मिलकर उस एकता के संदेश को आगे बढ़ाएं। सभी को रन फॉर यूनिटी में यूनिट मार्च में शामिल होना चाहिए। एकता और गर्व के इस उत्सव में पूरे भारत को एक साथ दौड़ेना चाहिए। रन फॉर यूनिटी अभियान में हिस्सा लेकर एकता की भावना को और मजबूत करें।

Sardar Vallabhbhai Patel Quotes: सरदार पटेल के अनमोल विचार- 1. एकता के लिए हमें जाति और धर्म के भेद भूलकर यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं और सब समान हैं। स्वतंत्र देश में इंसान और इंसान के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

2. आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए।

3. मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे।

4. जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात-पांत के ऊंच-नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए।

5. संस्कृति समझ-बूझकर शांति पर रची गयी है। मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम, शांति से होता है, वह वैर-भाव से नहीं होता।

6. इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।

7. शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति, दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं।

8. मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए. लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाये, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा।

9. आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिये, और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए।

10. गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

11.बहुत बोलने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हानि ही होती है।

12. मुफ्त चीजें मिलती हैं तो उसकी कीमत आधी हो जाती है। मेहनत से पाई हुई चीज की कीमत ही ठीक तरीके से लगाई जाती है।

13. जो काम कल करना है, उसकी बातों में आज का काम बिगड़ जाएगा और आज के काम के बिना कल का काम नहीं होगा। आज का काम कीजिए, कल का काम अपने आप हो जाएगा।

14. कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं।