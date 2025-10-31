Sardar Vallabhbhai Patel Quotes : सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर शेयर करें उनके ये 20 प्रेरक विचार

संक्षेप: Sardar Vallabhbhai Patel Quotes : एकता दिवस आधुनिक भारत के निर्माता, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें नमन करने का दिन है। आज हमें उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए।

Sardar Vallabhbhai Patel Quotes : हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एक करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार पटेल को ही भारत के भोगौलिक और राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता व कूटनीति से उन्होंने आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलवाया और देश के और विभाजन को रोका। देश के एक करने में बेहद अहम योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला सरकार ने 2014 में किया था।

1. यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।

2- चर्चिल से कहो कि भारत को बचाने से पहले इंग्लैंड को बचाए।

3. एकता के लिए हमें जाति और धर्म के भेद भूलकर यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं और सब समान हैं। स्वतंत्र देश में इंसान और इंसान के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

4. आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए।

5. मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे।

6. जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात-पांत के ऊंच-नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए।

7. संस्कृति समझ-बूझकर शांति पर रची गयी है। मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम, शांति से होता है, वह वैर-भाव से नहीं होता।

8. इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।

9. शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति, दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं।

10. मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए. लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाये, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा।

11. आपकी विनम्रता आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिये, और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए।

12. गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

13.बहुत बोलने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हानि ही होती है।

14. मुफ्त चीजें मिलती हैं तो उसकी कीमत आधी हो जाती है। मेहनत से पाई हुई चीज की कीमत ही ठीक तरीके से लगाई जाती है।

15. जो काम कल करना है, उसकी बातों में आज का काम बिगड़ जाएगा और आज के काम के बिना कल का काम नहीं होगा। आज का काम कीजिए, कल का काम अपने आप हो जाएगा।

16. कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं।

17. अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाये रखेंगे, जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे।

18. एकता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता।

19. हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी, जितनी उसे पाने के लिए की थी।