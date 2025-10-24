Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Speech : एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर छोटा व आसान भाषण

संक्षेप: Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Speech In Hindi : भारत के भौगोलिक व राजनीतिक एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जयंती पर भाषण का उदाहरण आप यहां से ले सकते हैं।

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Speech In Hindi : आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग 560 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय राष्ट्र में विलय करना। लेकिन उस वक्त देश के पास इस चुनौती से भी बड़ा व्यक्तित्व मौजूद था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अपनी शानदार नेतृत्व क्षमता व कूटनीति से इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलवाया और देश के और विभाजन को रोका। आज हमारा देश भारत के लौहपुरुष और पहले गृहमंत्री व उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है। भारत के भौगोलिक व राजनीतिक एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के चलते सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला सरकार ने 2014 में किया था।

सरदार पटेल की जयंती पर बहुत से स्कूलों व कॉलेजों में भाषण, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। अगर आप सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर भाषण या निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो नीचे दिए गए भाषण से उदाहरण ले सकते हैं।

Sardar Vallabhbhai Patel Jayani Speech , National Unity Day speech : सरदार पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर भाषण आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापकों, एवं मेरे प्यारे दोस्तों-- किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और आज उस महान शख्स की जयंती है जिसे इस देश की एकता का सूत्रधार कहा जाता है। आज 31 अक्टूबर को पूरा देश लौहपुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल को ही भारत के भोगौलिक और राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। वह एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे।

साथियों, जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तब देश में करीब 565 रियासतें थीं। इनमें से कुछ रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल नहीं चाहती थीं। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी शानदार नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता से इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलवाया और देश के और टुकड़े होने से रोका। यही वजह है कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

वर्ष 2015 से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 14 अगस्त, 1998 के अपने भाषण में कहा था “यदि नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उसके आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और भारत की भावनात्मक एकता कायम करने की कोशिश की, तो सरदार पटेल ने भारत को असंगठित प्रांतों और रियासतों की संरचना से बाहर निकाल कर एक संघ में परिवर्तित किया। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जा सकता है; जिन्होंने देश को ताकत के बलपर नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और चतुर शासन-कला के बल पर एकता के सूत्र में पिरोया।”

2018 में गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उन्हें समर्पित की गई है जोकि देश की एकता में उनके योगदान को दर्शाती है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है।

सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वे अपने माता-पिता की चौथी संतान थे। 1910 में उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और 1913 में वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्त्व भी किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारडोली संघर्ष का एक प्रकरण ऐसा भी है, जिसमें सरदार पटेल की संगठनात्मक क्षमताएं उभरकर सामने आईं और इस बात का पता चला कि उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता की कितनी परवाह थी।

सरदार पटेल की छवि एक स्पष्ट व निर्भीक वक्ता के तौर पर थी। यदि वे कभी गांधी जी व जवाहर लाल नेहरू से असहमत होते तो वे उसे भी साफ कह देते थे। उन्होंने शराबखोरी, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ और गुजरात और बाहर महिलाओं की मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर काम किया।

देश को एक रखने में महत्वपूर्ण योगदान और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते ही महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा था- 'सोचने और चर्चा के लिए जो भारत मौजूद है, वह काफी हद तक सरदार पटेल की शासनकला और दृढ़ प्रशासन के कारण है।'

सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। आजादी के बाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के अहमियत को समझा और भारत में इन्हें बनाए रखना जरूरी बताया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। वे मानते थे कि सिविल सर्विसेज न सिर्फ देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

10 अक्टूबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा से कहा था- "संघ नहीं रहेगा, यदि आपके पास अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी, तो आपके पास संयुक्त भारत नहीं होगा।”

भारत मां के महान सपूत की जयंती के अवसर पर देश के लोग राष्ट्रवाद के महान प्रतीक को याद करते हैं और भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेते हैं। जगह जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है।

दोस्तों, सरदार पटेल कहते थे कि हमें ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, जाति-पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। वे कहते थे कि हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। आज हमें उनकी जयंती पर उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए।