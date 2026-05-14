आंखों की रोशनी गई पर हौसला नहीं, मां ने लिखा UPSC का पेपर, बेटा AIR 7 लाकर बना IAS
IAS Samyak Jain: आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर इतिहास रच दिया। यह कहानी है सम्यक जैन की।
IAS Samyak Jain: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए न केवल कड़ी मेहनत, बल्कि धैर्य और अटूट इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को मात देकर यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों, तो मंजिल कदम चूमती है। यह कहानी है सम्यक जैन की, जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर इतिहास रच दिया।
जब आंखों के सामने छा गया अंधेरा
दिल्ली के रहने वाले सम्यक जैन का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन जब वे लगभग 18 साल के थे, तो उन्हें पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम हो रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें एक दुर्लभ आंखों की बीमारी है। 20-21 साल की उम्र तक आते-आते उन्होंने अपनी देखने की क्षमता पूरी तरह खो दी। एक युवा छात्र के लिए यह किसी गहरे सदमे से कम नहीं था, लेकिन सम्यक ने इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाने का फैसला किया।
मां ने लिखें सम्यक के UPSC पेपर
सम्यक की इस असाधारण सफलता के पीछे उनकी मां, वंदना जैन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सम्यक देख नहीं सकते थे, इसलिए वे अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो बुक्स और स्क्रीन-रीडिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर थे। लेकिन परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती लिखने की थी।
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, उनकी मां ने उनकी 'राइटर' (लेखक) के रूप में मदद की। सम्यक उत्तर बोलते जाते थे और उनकी मां उन शब्दों को पेपर पर उतारती थीं। मां-बेटे की इस जुगलबंदी ने शब्दों के माध्यम से सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी, जिसने सम्यक को सीधे प्रशासनिक सेवा (IAS) के शिखर पर पहुंचा दिया।
कठिन परिश्रम और रणनीति
सम्यक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से पूरी की और उसके बाद जेएनयू (JNU) से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमए किया। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने कभी भी अपनी दिव्यांगता को बहाना नहीं बनाया। वे रोजाना कई घंटों तक ऑडियो नोट्स सुनते थे और करेंट अफेयर्स के लिए अखबारों के डिजिटल वर्जन का उपयोग करते थे। सम्यक के अनुसार, डिजिटल तकनीक ने उनकी तैयारी को आसान बनाने में बहुत मदद की। 2021 में यह उनका दूसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने सातवीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया।
युवाओं के लिए संदेश
सम्यक जैन की सफलता आज उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटी-छोटी बाधाओं से घबराकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सम्यक कहते हैं, "अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बस आपको खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए।"
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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