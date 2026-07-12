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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 साल बाद दो मुस्लिम छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, प्रमुख संवाददाता
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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में करीब 10 साल बाद दो मुस्लिम छात्राओं, तमन्ना बानो और कायनाम खानम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 साल बाद दो मुस्लिम छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल

Sampurnanand Sanskrit University: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में इस साल दो मुस्लिम छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। लगभग दस साल बाद ऐसा होगा जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंच से किसी मुस्लिम छात्रा को पदक मिलेगा। शनिवार की शाम पदक विजेताओं की सूची जारी की गई। विश्वविद्यालय ने सूची पर सप्रमाण आपत्ति प्रदान करने के लिए 13 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है।

तमन्ना बानो और कायनाम खानम ने लहराया परचम

पदक तालिका में आयुर्वेदाचार्य परीक्षा के चारों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तमन्ना बानो पुत्री जुनैद अहमद को मंगनीराम बागड़ सुवर्ण पदक और पं. दयाशंकर द्विवेदी सुवर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी तरह संस्कृत विद्या की छात्रा कायनाम खानम पुत्री वाहिद खान को आचार्य में सर्वाधिक अंकों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। जानकारों की मानें तो इससे पहले वर्ष 2015-16 के दीक्षांत समारोह में एक मुस्लिम छात्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। बाद में उसने विश्वविद्यालय से ही पीएचडी भी पूरी की।

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अर्जुन कुमार दुबे होंगे इस साल के ओवरऑल टॉपर

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में टॉपर नव्यव्याकरण के छात्र अर्जुन कुमार दुबे होंगे। उन्हें डॉ गंगानाथ झा सुवर्ण पदक, रिपन सुवर्ण पदक, चंद्रशेखर शास्त्री बैकुंठनाथ शास्त्री सुवर्ण पदक के साथ कुल आठ पदक प्रदान किए जाएंगे। अन्य टॉपरों में अथर्ववेद के रवि दीक्षित को पांच, साहित्य की छात्रा जया चौबे को पांच, रामानंद वेदांत और - रामानुज वेदांत के अनुप कुमार शुक्ला और संगम शुक्ला को तीन-तीन पदक मिलेंगे। कई अन्य छात्रों को दो-दो पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना में 13 जुलाई तक पदक सूची पर आपत्ति आमंत्रित की गई है। आपत्तियां प्रमाण के साथ विश्वविद्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर स्वीकार की जाएगी।

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32 विद्यार्थी साझा करेंगे 57 पदक, कुछ पदक इस साल रोके गए

संस्कृत विश्वविद्यालय में कुल 62 स्वर्ण पदक प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस वर्ष विभिन्न कारणों से पांच पदक नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में कुल 57 स्वर्ण पदकों पर 32 विद्यार्थियों की दावेदारी होगी। इसके अलावा मुख्य दीक्षांत समारोह में ही पीएचडी उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी। इस वर्ष शिक्षाशास्त्र और तुलनात्मक धर्म दर्शन में कोई टॉपर छात्र नहीं है। ऐसे में शिक्षाशास्त्री (बीएड) के लिए दिए जाने वाले सुभद्रा राजेश्वर उपाध्याय स्वर्ण पदक को भी रोका गया है। साथ ही शिक्षाचार्य और दार्शनिक निबंध के लिए दिए जाने वाले डॉ. संपूर्णानंद स्वर्ण पदक भी रथगित किए गए हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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