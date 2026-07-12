संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 साल बाद दो मुस्लिम छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में करीब 10 साल बाद दो मुस्लिम छात्राओं, तमन्ना बानो और कायनाम खानम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।
Sampurnanand Sanskrit University: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में इस साल दो मुस्लिम छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। लगभग दस साल बाद ऐसा होगा जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंच से किसी मुस्लिम छात्रा को पदक मिलेगा। शनिवार की शाम पदक विजेताओं की सूची जारी की गई। विश्वविद्यालय ने सूची पर सप्रमाण आपत्ति प्रदान करने के लिए 13 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है।
तमन्ना बानो और कायनाम खानम ने लहराया परचम
पदक तालिका में आयुर्वेदाचार्य परीक्षा के चारों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तमन्ना बानो पुत्री जुनैद अहमद को मंगनीराम बागड़ सुवर्ण पदक और पं. दयाशंकर द्विवेदी सुवर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी तरह संस्कृत विद्या की छात्रा कायनाम खानम पुत्री वाहिद खान को आचार्य में सर्वाधिक अंकों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। जानकारों की मानें तो इससे पहले वर्ष 2015-16 के दीक्षांत समारोह में एक मुस्लिम छात्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। बाद में उसने विश्वविद्यालय से ही पीएचडी भी पूरी की।
अर्जुन कुमार दुबे होंगे इस साल के ओवरऑल टॉपर
इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में टॉपर नव्यव्याकरण के छात्र अर्जुन कुमार दुबे होंगे। उन्हें डॉ गंगानाथ झा सुवर्ण पदक, रिपन सुवर्ण पदक, चंद्रशेखर शास्त्री बैकुंठनाथ शास्त्री सुवर्ण पदक के साथ कुल आठ पदक प्रदान किए जाएंगे। अन्य टॉपरों में अथर्ववेद के रवि दीक्षित को पांच, साहित्य की छात्रा जया चौबे को पांच, रामानंद वेदांत और - रामानुज वेदांत के अनुप कुमार शुक्ला और संगम शुक्ला को तीन-तीन पदक मिलेंगे। कई अन्य छात्रों को दो-दो पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना में 13 जुलाई तक पदक सूची पर आपत्ति आमंत्रित की गई है। आपत्तियां प्रमाण के साथ विश्वविद्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर स्वीकार की जाएगी।
32 विद्यार्थी साझा करेंगे 57 पदक, कुछ पदक इस साल रोके गए
संस्कृत विश्वविद्यालय में कुल 62 स्वर्ण पदक प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस वर्ष विभिन्न कारणों से पांच पदक नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में कुल 57 स्वर्ण पदकों पर 32 विद्यार्थियों की दावेदारी होगी। इसके अलावा मुख्य दीक्षांत समारोह में ही पीएचडी उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी। इस वर्ष शिक्षाशास्त्र और तुलनात्मक धर्म दर्शन में कोई टॉपर छात्र नहीं है। ऐसे में शिक्षाशास्त्री (बीएड) के लिए दिए जाने वाले सुभद्रा राजेश्वर उपाध्याय स्वर्ण पदक को भी रोका गया है। साथ ही शिक्षाचार्य और दार्शनिक निबंध के लिए दिए जाने वाले डॉ. संपूर्णानंद स्वर्ण पदक भी रथगित किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स