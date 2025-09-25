ITI, डिप्लोमा वालों के लिए खुशखबरी, कई पदों पर भर्ती; जल्द करें आवेदन

SAMEER Recruitment 2025: ITI, डिप्लोमा, B.Sc पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, SAMEER में Technical Assistant, Scientific Assistant और अन्य पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।

SAMEER Recruitment 2025: अगर आप ITI या डिप्लोमा धारक हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। SAMEER के नाम से मशहूर संस्था यानी एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान सोसायटी ने हाल ही में साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 36 पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर उन सभी युवाओं के लिए सुनहरा है जो तकनीकी क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। गौरतलब है कि SAMEER भारत में माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी संगठन है, अपने वैज्ञानिक और तकनीकी काम के लिए जाना जाता है।

SAMEER Recruitment 2025: पदों और योग्यता का विवरण SAMEER ने टेकनिकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट सहित विभिन्न श्रेणियों में भर्ती की घोषणा की है। टेकनिकल असिस्टेंट - A के लिए कुल 9 पद हैं, जिनकी आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा टेकनिकल असिस्टेंट - B के 6 पद (आयु सीमा 27 वर्ष), टेकनिकल असिस्टेंट - C के 1 पद (आयु सीमा 28 वर्ष), और टेकनिकल असिस्टेंट - D के 5 पद (आयु सीमा 30 वर्ष) उपलब्ध हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 6 पद और Scientific Officer - A के लिए 9 पद हैं, जिनकी आयु सीमा क्रमशः 25 और 28 वर्ष है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता B.Sc, डिप्लोमा, ITI या 10वीं पास होना आवश्यक है, और यह योग्यता संबंधित तकनीकी क्षेत्र में होनी चाहिए।

SAMEER Recruitment 2025: कितना मिलेगा वेतन SAMEER ने सभी पदों के लिए आकर्षक वेतनमान तय किया है। टेकनिकल असिस्टेंट - A के लिए वेतन 19,900 रुपये से शुरू होता है, वहीं साइंटिफिक ऑफिसर - A के पद के लिए 44,900 रुपये तक है। अन्य पदों के वेतनमान क्रमशः 21,700 रुपये , 25,500 रुपये , 29,200 रुपये और 35,400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है, जबकि SC/ST, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए यह 100 रुपये है।