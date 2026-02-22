बिहार में विधिक सेवा से जुड़ने का मौका, 125 पदों पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
समस्तीपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 125 पैरा लीगल वॉलंटियर के लिए आवेदन मांगे हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी 9 मार्च 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सेवा स्वैच्छिक होगी।
समस्तीपुर जिले में समाज सेवा से जुड़ने का एक नया मौका सामने आया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहते हैं और कानून से जुड़ी जानकारी गांव गांव तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं, तो यह पहल आपके लिए खास हो सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्तीपुर ने वर्ष 2026 के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर यानी PLV के 125 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से स्वैच्छिक सेवा है, जिसका मकसद समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता और जागरूकता पहुंचाना है।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के अलग अलग अनुमंडलों में ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो अपने क्षेत्र में लोगों और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच एक पुल की तरह काम कर सकें। यानी जिन लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जिन्हें कानूनी मदद की जरूरत है या जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें सही जगह तक पहुंचाने का काम यही स्वयंसेवक करेंगे।
क्या है आवेदन की तारीख
आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 9 मार्च 2026 की शाम 5:30 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से डाक या स्वयं कार्यालय में जमा करना होगा। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत संचालित की जा रही है, जिसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी NALSA स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य अदालतों तक सीमित न्याय व्यवस्था को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
कहां-कहां होगी तैनाती
इस बार कुल 125 पैरा लीगल वॉलंटियर चुने जाएंगे। इनमें समस्तीपुर क्षेत्र के लिए 50 पद, रोसड़ा के लिए 25 पद, दलसिंहसराय के लिए 25 पद और पटोरी के लिए 25 पद निर्धारित किए गए हैं। चयन क्षेत्रवार किया जाएगा ताकि स्वयंसेवक अपने ही इलाके के गांवों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
क्या रखी गई है योग्यता
योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं पास रखी गई है। इसके साथ जरूरी है कि आवेदक सामाजिक कार्य में रुचि रखता हो और लोगों के बीच काम करने की इच्छा रखता हो। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, छात्र, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जीविका समूह से जुड़े लोग, डॉक्टर, सामाजिक संगठन या क्लब से जुड़े व्यक्ति सभी इसके लिए पात्र हैं। हालांकि अधिवक्ता इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
क्या मिलेगा मानदेय?
यह सेवा पूरी तरह मानदेय आधारित है, यानी नियमित वेतन नहीं मिलेगा। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए PLV को लगाया जाएगा, उस दिन के लिए 750 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का भत्ता या स्थायी भुगतान नहीं होगा। साफ तौर पर कहा गया है कि यह नियुक्ति सरकारी रोजगार का दर्जा नहीं देती और भविष्य में नौकरी का दावा भी नहीं बनता।
आयु सीमा को लेकर कोई निश्चित प्रावधान नहीं रखा गया है, लेकिन आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उस पर कोई आपराधिक या दीवानी मामला लंबित नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ इसका शपथपत्र भी देना होगा। एक और जरूरी शर्त यह है कि आवेदक समस्तीपुर जिले का निवासी होना चाहिए।
पैरा लीगल वॉलंटियर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये लोग गांवों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हैं, जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने में मदद करते हैं, विधिक जागरूकता शिविरों में भाग लेते हैं और वैकल्पिक विवाद निपटान केंद्रों तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह न्याय व्यवस्था को लोगों के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास है।
क्या है चनय प्रक्रिया?
चयन प्रक्रिया में सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनकी सामाजिक समझ, रुचि और स्थानीय स्तर पर काम करने की क्षमता को देखा जाएगा। अंतिम चयन के बाद PLV का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसकी वैधता एक वर्ष तक रहेगी।
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण देने होंगे। इसके साथ मैट्रिक प्रमाणपत्र, अन्य अनुभव प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करनी होगी। भरे हुए आवेदन को डाक से या स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह अंतिम तिथि से पहले पहुंच जाए। आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती या अधूरी जानकारी होने पर उसे बिना सूचना के निरस्त किया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि सभी दस्तावेज सावधानी से संलग्न करें और अपना मोबाइल नंबर साफ तौर पर लिखें ताकि आगे की सूचना मिल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव