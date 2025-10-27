Samarth Portal:समर्थ पोर्टल के माध्यम से विवि कर्मियों को वेतन, समर्थ पोर्टल पर ये सुविधाएं मिलेंगी

Hindustan Hindi News
Samarth Portal University employees will get salary through Samarth Portal, these facilities will be available
संक्षेप: बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से वेतन भुगतान की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि नवंबर से ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को समर्थ पोर्टल से वेतन का भुगतान शुरू करा दिया जाए।

Mon, 27 Oct 2025 06:57 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से वेतन भुगतान की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि नवंबर से ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को समर्थ पोर्टल से वेतन का भुगतान शुरू करा दिया जाए। यह व्यवस्था लागू करने के लिए शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों में जल्द ही दो-दो विशेषज्ञ भेजेगा, ताकि सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाए। इस मामले पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन लगातार बैठक कर रहे हैं। समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू होने पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को सालाना 10 से 15 करोड़ की राशि की बचत होगी।

छात्र-छात्राओं को नामांकन शुल्क आदि में भी छूट मिल सकेगी। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों के जुड़े सभी आंकड़े अपडेट रहेंगे। छात्र-छात्राओं और शिक्षकों-कर्मियों की उपस्थिति के साथ ही वेतन भुगतान आदि का लेखा-जोखा भी इसी पोर्टल पर अपलोड रहेगा। पोर्टल पर तीन दर्जन से अधिक तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

यह पोर्टल बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा

इससे छात्रों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, छात्र आईडी और प्रमाणपत्र संबंधी कार्य आसानी से होंगे

इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम, छात्रों और कर्मियों की संख्या, शोध परियोजनाएं व वार्षिक बजट की जानकारी होगी

इससे शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने और कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी

शिक्षा विभाग जल्द विश्वविद्यालयों में दो-दो विशेषज्ञ भेजेगा

समर्थ पोर्टल पर नामांकन सहित तीन दर्जन से अधिक सुविधाएं मिलेंगी

