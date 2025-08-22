TGT टीचरों के लिए मौका, निकली है शानदार भर्ती; जल्द करें आवेदन

शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का शानदार मौका आया है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने विभिन्न विषयों में 104 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है।