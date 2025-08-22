TGT टीचरों के लिए मौका, निकली है शानदार भर्ती; जल्द करें आवेदन

Hindi Newsकरियर न्यूज़samagra shiksha chandigarh recruitment 2025 apply online for 104 tgt posts
Fri, 22 Aug 2025
शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का शानदार मौका आया है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने विभिन्न विषयों में 104 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है।
कितनी वैकेंसी और किस विषय में?
- अंग्रेजी - 10
- सामाजिक अध्ययन/भूगोल - 30
- हिंदी - 04
- गणित - 15
- पंजाबी - 09
- विज्ञान (मेडिकल) - 08
- विज्ञान (नॉन मेडिकल) - 28
कुल पद - 104
योग्यता और उम्र सीमा
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री (संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ)
- बी.एड. डिग्री (NCTE मान्यता प्राप्त) कम से कम 50% अंकों के साथ।
- आयु सीमा - न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष (01 01 2025 तक)।
- आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क
- सामान्य उम्मीदवार - 1000 रुपये
- SC वर्ग - 500 रुपये
- PwD उम्मीदवार - निशुल्क
सैलरी
चयनित शिक्षकों को हर महीने 54870 रुपये का फिक्स वेतनमान मिलेगा (समय-समय पर संशोधित किया जाएगा)।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन शुरू - 14 अगस्त 2025 (सुबह 11 बजे)
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 5 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे)
- शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 8 सितंबर 2025 (दोपहर 2 बजे)
