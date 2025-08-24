कई पदों पर संविदा शिक्षक के लिए आवेदन शुरू, जानिए सैलरी और योग्यता

समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने TGT के 104 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 14 अगस्त से शुरू, 5 सितंबर तक आवेदन करें। योग्य उम्मीदवार जल्द आवेदन करें क्यों यह टीचिंग करियर का अच्छा मौका है।

समग्र शिक्षा, चंडीगढ़ ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) की 104 पदों के लिए संविदात्मक भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न विषयों में टीजीटी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 5 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 8 सितंबर 2025 दोपहर 2 बजे तक करना होगा।

क्या होनी चाहिए योग्यता इस भर्ती में स्नातक योग्यता वाले, बी.ए., बी.एससी. और बी.एड. धारक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ समग्र शिक्षा ने 7 अगस्त 2025 को इस भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें वेतन, पात्रता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। कुल 104 पदों में अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, गणित, पंजाबी, विज्ञान (मेडिकल और नॉन-मेडिकल) जैसे विषय शामिल हैं।

क्या होनी चाहिए आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए, उम्र सीमा में नियमानुसार छूट भी मिलेगी। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी, पंजाबी, गणित और विज्ञान विषयों के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 54,870 रुपये का वेतन मिलेगा जो समय-समय पर संशोधित होता रहेगा।