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Sainik School Recruitment 2026: सैनिक स्कूल में TGT, PGT टीचर बनने का शानदार मौका, TET पास करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Sainik School Teacher Recruitment 2026: सैनिक स्कूल में PGT, TGT और जनरल एम्प्लॉई के पदों पर भर्ती निकली है। 21 अगस्त 2026 तक स्पीड पोस्ट से आवेदन करें और पाएं शानदार सरकारी सैलरी।

Sainik School Teacher Recruitment 2026
सैनिक स्कूल में टीचर बनने का शानदार मौका

Sainik School Teacher Recruitment 2026: अगर आपका सपना भारतीय सेना के सैनिक स्कूल में टीचर बनने का है, तो आपके लिए एक बेहद खुशी की खबर आई है। कर्नाटका स्थित सैनिक स्कूल कोडगु ने शिक्षक (PGT व TGT) और नॉन-टीचिंग (जनरल एम्प्लॉई) पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) केमिस्ट्री के लिए 1 पद, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) इंग्लिश के लिए 1 पद, TGT हिंदी के लिए 1 पद, TGT सोशल साइंस के लिए 1 पद और जनरल एम्प्लॉई के लिए 1 पद शामिल है।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता और उम्र की शर्तों को जानना बहुत आवश्यक है।

PGT केमिस्ट्री: इस पद के लिए आवेदक के पास केमिस्ट्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और B.Ed की डिग्री होनी अनिवार्य है। PGT पद के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

TGT पद (इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस): TGT पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री या 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री तथा B.Ed होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार का CTET (पेपर-2) या राज्य स्तर का संबंधित TET परीक्षा पास होना भी अनिवार्य है। TGT पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है।

जनरल एम्प्लॉई: इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के मध्य रखी गई है।

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पदवार सैलरी और सुविधाएं

सैनिक स्कूल में काम करना सिर्फ मान-सम्मान ही नहीं लाता, बल्कि बेहतरीन आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है।

PGT केमिस्ट्री: चयन होने पर उम्मीदवार को हर महीने 47,600 रुपये की एंट्री सैलरी (पे लेवल 8) मिलेगी।

TGT (इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस): चयनित शिक्षकों को प्रति माह 44,900 रुपये का वेतन (पे लेवल 7) दिया जाएगा।

जनरल एम्प्लॉई: इस पद पर चयनित उम्मीदवार को 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी प्राप्त होगी।

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आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के आवेदकों के लिए शुल्क 350 रुपये है। उम्मीदवारों का चयन प्राप्त आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

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आवेदन कैसे करें?

ध्यान रखें कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आवेदन फॉर्म भरें। सभी आवश्यक शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपियां और डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करके अपने आवेदन फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। आवेदन फॉर्म 21 अगस्त 2026 की शाम 4:30 बजे तक सैनिक स्कूल कोडगु के पते पर पहुंच जाने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। समय रहते आवेदन करें और देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपना करियर बनाएं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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