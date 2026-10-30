सैनिक स्कूलों में अब हर साल हर कक्षा में एडमिशन की तैयारी, पढ़ाई बीच में छोड़ने से सीटें रह जा रहीं खाली
सैनिक स्कूलों में अभी तक केवल छठी और 9वीं कक्षा में ही दाखिला मिलता है। लेकिन खाली रह जा रही सीटों को भरने के लिए जल्द ही सभी कक्षाओं में हर साल दाखिले की व्यवस्था शुरू हो सकती है।
देश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनमें दाखिले के लिए छात्रों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। हर साल हजारों बच्चे प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन इन स्कूलों में करीब सात फीसदी छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। इस स्थिति को लेकर रक्षा मंत्रालय चिंतित है और अब खाली सीटों को भरने के लिए नए विकल्पों पर मंथन कर रहा है। इनमें हर साल सभी कक्षाओं में रिक्त सीटों पर नए प्रवेश देने का प्रस्ताव भी शामिल है। फिलहाल देश में रक्षा मंत्रालय के अधीन 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। इसके अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 58 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से कई ने कामकाज शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पीपीपी मॉडल में कुल 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने की है।
बीच में पढ़ाई छोड़ने से खाली रह जाती हैं सीटें
रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक, सैनिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले लगभग सात फीसदी विद्यार्थी किसी न किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि, इसके पीछे की स्पष्ट वजहें सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जाता है कि परिवार से दूर रहना, हॉस्टल के माहौल में खुद को ढालने में परेशानी और स्कूलों के कड़े अनुशासन के कारण कुछ छात्र पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ड्रॉपआउट की वजह बनती हैं।
कक्षा छह और नौ में ही दाखिले का प्रावधान
सैनिक स्कूलों में सामान्य तौर पर कक्षा छह और कक्षा नौ में प्रवेश दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कक्षा छह में 100 विद्यार्थियों का दाखिला होता है और कुछ महीनों बाद सात विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनकी सीटें कक्षा सात और आठ तक खाली रहती हैं। इसकी वजह यह है कि बीच की कक्षाओं में नए दाखिले का प्रावधान नहीं है।
इन सीटों को भरने का अगला अवसर कक्षा नौ में मिलता है। वहीं, कक्षा नौ के बाद यदि कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ता है तो उसकी सीट 12वीं तक खाली रह सकती है। इस तरह एक ओर सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो दूसरी ओर ड्रॉपआउट के कारण कई सीटें लंबे समय तक खाली पड़ी रहती हैं।
हर साल खाली सीटों पर दाखिले का विकल्प तलाश रही सरकार
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिनसे किसी भी कक्षा में सीटें लंबे समय तक खाली न रहें। इसके तहत हर साल सभी कक्षाओं में रिक्त सीटों पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। समिति ने सरकार से कहा था कि ड्रॉपआउट के कारण खाली होने वाली सीटों को भरने की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रवेश के इच्छुक अन्य योग्य विद्यार्थियों को अवसर मिल सके। समिति की इस चिंता के बाद मंत्रालय इस समस्या का समाधान तलाशने में जुटा है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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