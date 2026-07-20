SAIL Apprentice 2026: SAIL में निकली 1110 पदों पर बंपर भर्ती, ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले करें आवेदन
SAIL Apprentice Recruitment 2026: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट ने 1110 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। ITI, डिप्लोमा और डिग्री पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
SAIL RSP Apprentice Recruitment 2026: यदि आपने ITI, डिप्लोमा या स्नातक (Degree) की पढ़ाई पूरी कर ली है और देश की दिग्गज महारत्न कंपनी 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SAIL) में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। सेल (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) के लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 1,110 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,110 सीटों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
ट्रेड अप्रेंटिस (421 पद): किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड (जैसे- फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कोपा आदि) में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं।
डिप्लोमा/तकनीशियन अप्रेंटिस (414 पद): संबंधित इंजीनियरिंग शाखा या मेडिकल/नर्सिंग (जीएनएम, डी.फार्मा, रेडियोलॉजी आदि) में डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (275 पद): संबंधित इंजीनियरिंग विषय या गैर-इंजीनियरिंग शाखाओं जैसे बीए (B.A.), बीएससी (B.Sc.), बीकॉम (B.Com), बीसीए (BCA), बीबीए (BBA) या बीएससी नर्सिंग में डिग्री हासिल कर चुके अभ्यर्थी पात्र हैं।
उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता परीक्षा वर्ष 2022 से 2026 के बीच नियमित छात्र के रूप में पास की हो।
आयु सीमा
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अगस्त 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
स्टाइपेंड
ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस को ट्रेड के अनुसार लगभग ₹9,600 से ₹10,560 प्रतिमाह, डिप्लोमा अप्रेंटिस को ₹10,900 प्रतिमाह और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को ₹12,300 प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा।
चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक अंकों की मेरिट और वॉक-इन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे पहले सरकारी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ITI पास उम्मीदवार apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण करें।डिप्लोमा और डिग्री वाले उम्मीदवार nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। पोर्टल पर "STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, ROURKELA STEEL PLANT" सर्च करके अपनी ट्रेड या ब्रांच के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का वॉक-इन शेड्यूल सितंबर 2026 में आयोजित होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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