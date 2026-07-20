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SAIL Apprentice 2026: SAIL में निकली 1110 पदों पर बंपर भर्ती, ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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SAIL Apprentice Recruitment 2026: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट ने 1110 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। ITI, डिप्लोमा और डिग्री पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

SAIL Apprentice 2026: SAIL में निकली 1110 पदों पर बंपर भर्ती, ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले करें आवेदन

SAIL RSP Apprentice Recruitment 2026: यदि आपने ITI, डिप्लोमा या स्नातक (Degree) की पढ़ाई पूरी कर ली है और देश की दिग्गज महारत्न कंपनी 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SAIL) में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। सेल (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) के लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 1,110 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।

पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,110 सीटों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

ट्रेड अप्रेंटिस (421 पद): किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड (जैसे- फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कोपा आदि) में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं।

डिप्लोमा/तकनीशियन अप्रेंटिस (414 पद): संबंधित इंजीनियरिंग शाखा या मेडिकल/नर्सिंग (जीएनएम, डी.फार्मा, रेडियोलॉजी आदि) में डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (275 पद): संबंधित इंजीनियरिंग विषय या गैर-इंजीनियरिंग शाखाओं जैसे बीए (B.A.), बीएससी (B.Sc.), बीकॉम (B.Com), बीसीए (BCA), बीबीए (BBA) या बीएससी नर्सिंग में डिग्री हासिल कर चुके अभ्यर्थी पात्र हैं।

उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता परीक्षा वर्ष 2022 से 2026 के बीच नियमित छात्र के रूप में पास की हो।

SAIL RSP Apprentice Recruitment 2026 Notification Link

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आयु सीमा

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 अगस्त 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

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स्टाइपेंड

ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस को ट्रेड के अनुसार लगभग ₹9,600 से ₹10,560 प्रतिमाह, डिप्लोमा अप्रेंटिस को ₹10,900 प्रतिमाह और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को ₹12,300 प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा।

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चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक अंकों की मेरिट और वॉक-इन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे पहले सरकारी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ITI पास उम्मीदवार apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण करें।डिप्लोमा और डिग्री वाले उम्मीदवार nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। पोर्टल पर "STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, ROURKELA STEEL PLANT" सर्च करके अपनी ट्रेड या ब्रांच के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का वॉक-इन शेड्यूल सितंबर 2026 में आयोजित होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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