Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Sai Jadhav Commissioned as IMA First-Ever Woman Lieutenant, 93-Year Wait Ends Army Officer Inspiring Journey
Sai Jadhav Success Story: 93 साल का इंतजार खत्म, सई जाधव बनीं IMA की पहली महिला लेफ्टिनेंट

Sai Jadhav Success Story: 93 साल का इंतजार खत्म, सई जाधव बनीं IMA की पहली महिला लेफ्टिनेंट

संक्षेप:

Who is Sai Jadhav: महाराष्ट्र की रहने वाली सई जाधव ने इस ऐतिहासिक अकादमी (IMA) से पास आउट होकर पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है।

Dec 17, 2025 03:57 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lieutenant Sai Jadhav Success Story: देहरादून की वादियों में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) पिछले 93 वर्षों से भारतीय सेना के जांबाज पुरुष अधिकारियों को तैयार करने का गढ़ रही है। लेकिन इस साल की पासिंग आउट परेड ने एक ऐसा सुनहरा अध्याय लिख दिया है, जिसने सदियों पुरानी परंपरा को बदलकर नारी शक्ति का परचम लहराया है। महाराष्ट्र की रहने वाली सई जाधव ने इस ऐतिहासिक अकादमी (IMA) से पास आउट होकर पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक नया सवेरा: बंदिशों को तोड़ती उड़ान

सई जाधव की यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 1932 में अपनी स्थापना के बाद से IMA ने केवल पुरुष कैडेटों को ही प्रशिक्षित किया था। हालांकि, महिला अधिकारी पहले से ही सेना का हिस्सा रही हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के रास्ते अलग थे। सई जाधव ने उस दीवार को गिरा दिया है जिसने लंबे समय से इस प्रतिष्ठित संस्थान के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद रखे थे।

साधारण पृष्ठभूमि, असाधारण हौसला

सई जाधव का सफर आसान नहीं था। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश की सबसे कठिन सैन्य अकादमियों में से एक में जगह बनाना और फिर वहां के कठोर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उनके पिता, जो खुद सेना का हिस्सा रहे हैं, सई के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने। बचपन से ही वर्दी के प्रति उनका आकर्षण और देश सेवा का जज्बा उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में डटाए रहा।

कठिन प्रशिक्षण और अटूट अनुशासन

IMA का प्रशिक्षण अपनी कठोरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहां के नियम, अनुशासन और शारीरिक चुनौतियां किसी भी इंसान की सीमाओं को परखती हैं। सई ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए यह साबित कर दिया कि शारीरिक और मानसिक मजबूती का संबंध जेंडर से नहीं, बल्कि लगन से होता है। परेड ग्राउंड पर जब उन्होंने अपने कदम मिलाए, तो वह केवल एक कैडेट नहीं, बल्कि आने वाली करोड़ों लड़कियों की उम्मीद बनकर चल रही थीं।

ये भी पढ़ें:8 असफलताओं को चीर कर सेना में लेफ्टिनेंट बना मिड-डे मील वर्कर का बेटा
ये भी पढ़ें:जज्बा हो तो ऐसा! IPS पूनम दलाल की कहानी, 3 महीने के बच्चे के साथ पास किया UPSC

भविष्य की पीढ़ियों के लिए मशाल

सई जाधव की यह सफलता उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश है जो बड़े सपने देखने से डरती हैं। उन्होंने दिखाया है कि अब देश की बेटियां सिर्फ आसमान ही नहीं छू रही हैं, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए 'अंतिम पग' IMA का प्रसिद्ध द्वार पार करने को भी तैयार हैं।

सई जाधव का सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन होना यह सुनिश्चित करता है कि अब युद्ध के मैदान से लेकर रणनीति बनाने तक हर जगह महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। 93 साल बाद IMA की मिट्टी ने एक ऐसी 'बेटी' को विदा किया है, जिसने इतिहास को नए सिरे से लिखने का साहस दिखाया।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Indian Army IMA Dehradun Success Story
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।