Safla Ekadashi Paran 2025 : सफला एकादशी का पारण कब करें, जानें व्रत तोड़ने का सही समय

संक्षेप: Safla Ekadashi Paran 2025 : सफला एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। इसके पारण का भी विशेष महत्व है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सफला एकादशी पारण 16 दिसंबर को सुबह 07:07 से 09:11 बजे के बीच करना उचित है।

Safla Ekadashi Paran 2025 : इस साल के दिसंबर का महीना हिन्दू पंचांग में विशेष महत्व रखने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर मास की एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं। इसी कड़ी में सफला एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का फल कई गुना अधिक मिलता है और इसका पारण, यानी व्रत खोलने का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार सफला एकादशी सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को पड़ेगी और इसका पारण अगले दिन विशिष्ट मुहूर्त में ही किया जाएगा।

Safla Ekadashi Paran 2025 : कब करें सफला एकादशी का पारण? सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार, पारण का शुभ समय सुबह 07:07 बजे से सुबह 09:11 तक है। द्वादशी समाप्ति का समय रात 11:57 को निर्धारित है। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना आवश्यक है। यही कारण है कि सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है।

Safla Ekadashi Paran 2025 : एकादशी तिथि कब शुरू और कब समाप्त? सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर 2025 को संध्या 06:49 से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 09:19 पर समाप्त होगी। इसी आधार पर 15 दिसंबर को पूरे दिन व्रत रखा जाएगा। नियमों के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन, यानी 16 दिसंबर की सुबह किया जाता है। शास्त्रों में यही माना गया है कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी की अवधि में, सूर्योदय के पश्चात, व्रत खोलना सर्वोत्तम रहता है।

Safla Ekadashi Paran 2025 : पारण में हरि वासर का विशेष ध्यान पारण का समय तय करते समय हरि वासर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हरि वासर द्वादशी का पहला एक-चौथाई भाग होता है और इस अवधि में व्रत तोड़ना वर्जित माना गया है। व्रत तोड़ने का उचित समय हमेशा सूर्योदय के बाद का प्रातःकाल होता है। यदि किसी कारणवश यह संभव न हो पाए, तो पारण मध्याह्न के बाद किया जा सकता है, परंतु द्वादशी समाप्त होने से पहले ही। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है।

Safla Ekadashi Paran 2025 : दूजी एकादशी यानी दो दिनों वाली एकादशी का नियम कभी-कभी एकादशी दो दिनों तक पड़ती है, जिसे विशेष नियमों से माना जाता है। ऐसे अवसरों पर गृहस्थ और स्मार्त परंपरा से जुड़े लोग पहले दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। हालांकि सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए दूसरे दिन की एकादशी जिसे दूजी एकादशी कहा जाता है, व्रत करने का नियम है। कई बार दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन पड़ते हैं। दोनों दिनों व्रत करने पर भक्तों को अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है।