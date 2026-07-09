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14 साल में खुद बनाया हवाई जहाज, करोड़ों के ऑफर ठुकराए; कहलाती हैं ‘आइंस्टीन’

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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सबरीना गोंजालेज पास्टर्सकी ने बेहद कम उम्र में वो कर दिखाया जिसे जानने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों के जॉब ऑफर ठुकराए, स्टीफन हॉकिंग को प्रभावित किया और आज फिजिक्स की दुनिया में अगला आइंस्टीन कहला रही हैं।

14 साल में खुद बनाया हवाई जहाज, करोड़ों के ऑफर ठुकराए; कहलाती हैं ‘आइंस्टीन’

जब हमारी उम्र के ज्यादातर बच्चे स्कूल के होमवर्क, परीक्षाओं के तनाव और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में मसरूफ होते हैं तब शिकागो की एक लड़की कुछ ऐसा कर रही थी जो आम इंसानों की सोच से परे था। अमूमन 14 साल की उम्र में बच्चे गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन सबरीना गोंजालेज पास्टर्सकी ने इस उम्र में खुद का बनाया हवाई जहाज अकेले उड़ाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सबरीना का यह हुनर ऐसा था कि दिग्गज बिजनेसमैन जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' खुद नौकरी का ऑफर लेकर उनके पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, ब्राउन यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें करीब 1.1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ रुपये के भारी-भरकम पैकेज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का न्योता दे डाला। लेकिन सबरीना के सपने पैसों से कहीं बड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इन सारे बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया। आज पूरी दुनिया इस फिजिक्स गर्ल को अगला अल्बर्ट आइंस्टीन कहकर बुला रही है।

बचपन से ही था आसमान छूने का अनोखा शौक

सबरीना का जन्म साल 1993 में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों पेशे से वकील हैं, मां क्यूबन-अमेरिकन और पिता पोलिश-अमेरिकन हैं। शिकागो के माहौल में पली-बढ़ी सबरीना को बचपन से ही खिलौनों से ज्यादा हवाई जहाजों से लगाव था। जब बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, तब सबरीना असली हवाई जहाज के पुर्जों को जोड़ने की कोशिश कर रही थीं। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक किट की मदद से घर के गैरेज में खुद का सिंगल-इंजन विमान बनाना शुरू कर दिया। इस काम में उन्हें पूरे दो साल की कड़ी मेहनत लगी। 14 साल की उम्र में जब उन्होंने इस विमान को आसमान में अकेले उड़ाया, तो देखने वाले दंग रह गए। सबरीना ने इलिनोइस मैथमेटिक्स एंड साइन्स एकेडमी से पढ़ाई की, जहां उनका असाधारण टैलेंट साफ दिखने लगा था। वह इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में अमेरिकी टीम की सेमीफाइनलिस्ट भी बनीं। इसी दौरान उन्होंने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर और ब्लू ओरिजिन में इंटर्नशिप भी की, तब शायद इन संस्थाओं को भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की एक दिन इतिहास रचने वाली है।

...जब MIT ने वेटिंग लिस्ट में डाला

साल 2010 की बात है, जब सबरीना ने मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो शुरुआत में कॉलेज प्रशासन ने उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन जल्द ही कॉलेज के प्रोफेसरों की नजर उस वीडियो पर पड़ी, जिसमें सबरीना खुद का बनाया हवाई जहाज उड़ा रही थीं। प्रोफेसरों को समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद जो हुआ, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबरीना ने MIT के फिजिक्स डिपार्टमेंट से परफेक्ट 5.0 GPA के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। वह पिछले दो दशकों में अपने डिपार्टमेंट में टॉप करने वाली पहली महिला बनीं और उन्हें प्रतिष्ठित ऑरलॉफ स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया।

स्टीफन हॉकिंग से खास कनेक्शन

जहां बाकी छात्र ग्रेजुएशन की पार्टी मनाने और कॉर्पोरेट कंपनियों में प्लेसमेंट पाने की होड़ में लगे थे, वहीं सबरीना का अगला ठिकाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। उन्होंने साल 2019 में हार्वर्ड से अपनी पीएचडी पूरी की। यहां काम करते हुए सबरीना ने 'क्वांटम ग्रेविटी' जैसे बेहद जटिल विषय पर रिसर्च शुरू की। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने 'स्पिन मेमोरी इफेक्ट' की खोज की, जो स्पेस-टाइम और गुरुत्वाकर्षण तरंगों को नए नजरिए से समझने में मदद करता है। उनके इस काम ने दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का ध्यान खींचा। हॉकिंग सबरीना के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपने आखिरी रिसर्च पेपर्स में सबरीना के काम का बाकायदा जिक्र किया। किसी भी युवा वैज्ञानिक के लिए इससे बड़ा सम्मान भला क्या हो सकता है।

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करोड़ों के ऑफर पर मार दी लात

हार्वर्ड के बाद सबरीना प्रिंसटन सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस में पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के लिए गईं। वहां भी उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और स्पेस-टाइम की गुत्थियों को सुलझाया। दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां और स्पेस एजेंसियां, जिनमें नासा भी शामिल थी, उन्हें मुंह मांगी सैलरी पर अपने साथ जोड़ना चाहती थीं। लेकिन सबरीना का मकसद पैसा कमाना या किसी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना नहीं था, वह तो ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजना चाहती थीं जो अब तक इंसानी समझ से दूर हैं। साल 2021 में महज 27 साल की उम्र में वह कनाडा के 'पेरिमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स' में रिसर्च फैकल्टी के रूप में शामिल हो गईं। वह वहां की सबसे कम उम्र की फैकल्टी मेंबर थीं।

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आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें 'अगला आइंस्टीन'?

पेरिमीटर इंस्टीट्यूट में उन्होंने 'सेलेस्टियल होलोग्राफी इनिशिएटिव' नाम के एक खास रिसर्च प्रोग्राम की नींव रखी। यह प्रोजेक्ट स्पेस-टाइम को क्वांटम थ्योरी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। साल 2023 में उनके इस विजन को देखते हुए सिमंस फाउंडेशन ने इस रिसर्च के लिए 8 मिलियन डॉलर (करीब 66 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम फंड दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर के 13 बड़े वैज्ञानिक सबरीना की देखरेख में काम कर रहे हैं, जिनमें हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स शामिल हैं।

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सबरीना को 'अगला आइंस्टीन' इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी थी, और सबरीना अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि गुरुत्वाकर्षण असल में किस चीज से बना है और यह क्वांटम लेवल पर कैसे काम करता है। पैसे और शोहरत को पीछे छोड़कर विज्ञान की साधना में जुटी सबरीना का एक इंटरव्यू में कहना था, "फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपको पहले से नहीं पता होता कि आप क्या खोजने वाले हैं। चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, और जब वो सही दिशा में बदलती हैं, तो इतिहास बदल जाता है।"

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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