रेलवे में 10वीं पास और ITI वालों के लिए 192 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी एंट्री!
rwf apprentice recruitment 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) ने 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास और ITI उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
rwf apprentice recruitment 2026: भारतीय रेलवे में काम करना आज भी हमारे देश के लाखों युवाओं का सबसे बड़ा सपना होता है। अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर है। रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली रेल व्हील फैक्ट्री (Rail Wheel Factory RWF) ने एक्ट अप्रेंटिस 2026 के तहत 192 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपको कोई भारी भरकम लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि आपका चयन आपकी मेरिट (10वीं के नंबरों) के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए, बिना देर किए इस शानदार मौके की पूरी जानकारी तफ्सील से जानते हैं।
किन पदों पर और कितनी हैं भर्तियां?
रेल व्हील फैक्ट्री ने कुल 192 खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां अलग अलग ट्रेड्स के लिए निकाली गई हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI किया है, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं:
- फिटर (Fitter): 85 पद
- मशीनिस्ट (Machinist): 31 पद
- मैकेनिक मोटर व्हीकल (Mechanic MV): 8 पद
- टर्नर (Turner): 5 पद
- इलेक्ट्रीशियन (Electrician): 18 पद
- इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (Electronic Mechanic): 22 पद
- CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर: 23 पद
क्या है योग्यता और उम्र की सीमा? (Eligibility Criteria)
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना लाजमी है:
पढ़ाई लिखाई: उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% नंबरों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही, NCVT द्वारा जारी किया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) यानी ITI होना चाहिए।
उम्र (Age Limit): 1 मार्च 2026 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक SC/ST उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी।
जरूरी शर्त: उम्मीदवार का स्थानीय रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। जिन उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन कर्नाटक राज्य में है, उन्हें चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
ध्यान रहे: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा वाले युवा इस अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
हर महीने मिलेगा बढ़िया स्टाइपेंड (Stipend / Salary)
अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने एक तय स्टाइपेंड दिया जाएगा, ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेटर की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसके दौरान 10,899 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
बाकी सभी ट्रेड्स (फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर आदि) की ट्रेनिंग 1 साल की होगी, जिसमें हर महीने 12,261 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।
बिना परीक्षा के कैसे होगा चयन? (Selection Process)
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा (Written Exam) नहीं होगी। रेल व्हील फैक्ट्री प्रशासन 10वीं क्लास में आए नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा (जिसमें कम से कम 50% नंबर होने जरूरी हैं)। अगर दो उम्मीदवारों के नंबर एक जैसे होते हैं, तो जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी, उसे तरजीह दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सिर्फ आपके ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स की चेकिंग (Document Verification) और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा।
कब और कैसे करें आवेदन? (How to Apply Offline)
यह बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है कि इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन (Offline) तरीके से ही करना है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे।
1. फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले आपको RWF की आधिकारिक वेबसाइट rwf.indianrailways.gov.in पर जाना होगा और वहां से 'Annexure A' नाम का एप्लीकेशन फॉर्म और चेकलिस्ट डाउनलोड करनी होगी।
2. फॉर्म भरें: इस फॉर्म को बेहद सावधानी से भरें। अपना नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है। एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
3. फीस (Application Fee): जनरल और OBC उम्मीदवारों को ₹100 की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। यह फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) या डिमांड ड्राफ्ट (DD) के जरिए 'Principal Financial Adviser / Rail Wheel Factory' के नाम पर बनवानी होगी। (SC/ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उनका फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है)।
4. जरूरी कागजात: फॉर्म के साथ अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन कार्ड और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो (सेल्फ अटेस्टेड) जरूर नत्थी करें।
5. कहां भेजें: पूरी तरह से तैयार इस फॉर्म को एक लिफाफे में डालें। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखें "Application for undergoing training under the Apprentices' Act, 1961 for the year 2025 26 in Rail Wheel Factory".
आप यह फॉर्म बेंगलुरु (येलहंका) स्थित रेल व्हील फैक्ट्री के ऑफिस में रखे 'ड्रॉप बॉक्स' में जाकर खुद डाल सकते हैं या फिर इसे सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट (Registered Post) के जरिए इस पते पर भेज सकते हैं: पता: The Senior Personnel Officer II, Personnel Department, Rail Wheel Factory, Yelahanka, Bangalore – 560 064.
जरूरी तारीखें (Important Dates):
- आवेदन शुरू होने की तारीख: 28 फरवरी 2026
- फॉर्म पहुंचने की आखिरी तारीख: 1 अप्रैल 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
चूंकि फॉर्म डाक के जरिए पहुंचना है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और आज ही अपना फॉर्म भरकर भेज दें।
