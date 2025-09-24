RVUNL Technician Recruitment 2025: राजस्थान विद्युत निगम के 2163 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत करें अप्लाई

RVUNL Technician Recruitment 2025: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) की ओर से फिर टेक्नीशियन-III आईटीआई/ऑपरेटर/प्लांट अटेंडेंट के 2163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को कल 25 सितंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा।

RVUNL Technician Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) की ओर से फिर टेक्नीशियन-III आईटीआई/ऑपरेटर/प्लांट अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को कल 25 सितंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2163 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल 25 सितंबर 2025 शाम 5 बजे बंद कर दी जाएगी ।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड- 150 पद

2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड- 603 पद

3. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड- 498 पद

4. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड- 912 पद

अभ्यर्थियों को 'देवनागरी लिपि' में लिखी गई 'हिंदी' का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/एमबीसी/बीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक NEW RECRUITMENT पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।