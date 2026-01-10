Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RVUNL Technical Helper Result 2025 OUT: Direct Link to Download Merit List PDF energy rajasthan gov in
RVUNL Result : राजस्थान विद्युत निगम टेक्नीशियन रिजल्ट energy.rajasthan.gov.in पर जारी, Link

RVUNL Result : राजस्थान विद्युत निगम टेक्नीशियन रिजल्ट energy.rajasthan.gov.in पर जारी, Link

संक्षेप:

RVUNL Technical Helper Result 2025 OUT: राजस्थान राज्य के विद्युत निगमों में टेक्निकल हेल्पर (टेक्नीशियन ग्रेड 3) भर्ती को लेकर हुई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 27 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

Jan 10, 2026 01:54 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RVUNL Technical Helper Result 2025 OUT: राजस्थान राज्य के विद्युत निगमों में टेक्निकल हेल्पर (टेक्नीशियन ग्रेड 3) भर्ती को लेकर हुई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 27 नवम्बर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। RVUNL ने RVUN, JVVN, AVVN और JdVVN सहित अलग-अलग राज्य पावर कंपनियों में 2,163 खाली पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की थी। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

Direct Link

निगमवार पदों का विवरण

निगम का नाम पदों की संख्या

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम 150

जयपुर विद्युत वितरण निगम 603

अजमेर विद्युत वितरण निगम 498

जोधपुर विद्युत वितरण निगम 912

कुल पद 2163

RVUNL टेक्निकल हेल्पर रिजल्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें-

ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें

अब "टेक्नीशियन-III/ऑपरेटर-III 2025 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम" लिंक पर क्लिक करें।

PDF खोलें और अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का इस्तेमाल करें।

नंबर चेक करने के लिए, "इंडिविजुअल स्कोरकार्ड" लॉगिन लिंक पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

भविष्य के लिए RVUNL रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें और प्रिंट करें

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।